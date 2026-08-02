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लखनऊ विकास प्राधिकरण रिश्वत कांड: आरोपी कर्मी निलंबित, शिकायत नियमों में बड़ा फेरबदल

कार्यप्रणाली में बदलाव: इस पूरे मामले के बाद एलडीए ने अपने प्रवर्तन अनुभाग की कार्यप्रणाली में भी बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है. अब आईजीआरएस, व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से मिलने वाली अवैध निर्माण की शिकायतों पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी. पहले शिकायत का गहन परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर्मचारी चंद्र प्रकाश को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. आरोपी अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया है.- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, एलडीए

रिश्वतकांड में बड़ा एक्शन: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़े कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है. एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए गिरफ्तार पंप ऑपरेटर चंद्र प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं, आरोपी जूनियर इंजीनियर (अवर अभियंता) दिनेश कुमार वर्मा के निलंबन के लिए शासन को अनुशंसा भेज दी गई है.

लखनऊ: एलडीए रिश्वतकांड में जोरदार एक्शन हुआ है. गिरफ्तार पंप ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं आरोपी जूनियर इंजीनियर पर भी निलंबन की तलवार लटकने लगी है. विजिलेंस की कार्रवाई के बाद ये सख्ती हो रही है.

आईजीआरएस समेत अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों का पहले गहन परीक्षण किया जाएगा. किसी भी शिकायत के आधार पर किसी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा.- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, एलडीए

क्या है सख्ती की वजह: शनिवार को उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने एलडीए के प्रवर्तन जोन-5 में तैनात जेई दिनेश कुमार वर्मा, पंप ऑपरेटर चंद्र प्रकाश और श्रवण कुमार नाम के बाहरी शख्स को 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. विजिलेंस की कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद एलडीए प्रशासन ने भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी. विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. इस जांच की जिम्मेदारी विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी को सौंपी गई है.





निजी लोगों की एंट्री पर रोक: जांच में सामने आया कि गिरफ्तार श्रवण कुमार एलडीए का कर्मचारी नहीं है. आरोप है कि उसकी एलडीए के कुछ कर्मचारियों से साठगांठ थी. वह आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से निर्माण कार्यों की शिकायत करता था और फिर भवन मालिकों को कार्रवाई का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने का काम करता था. इस खुलासे के बाद एलडीए ने बड़ा फैसला लिया है. अब उन सभी कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जहां प्रवर्तन अनुभाग के अभियंता और कर्मचारी बैठते हैं. इसका मकसद बिचौलियों और निजी रंजिश के चलते शिकायत करने वाले लोगों पर रोक लगाना है.

नागरिकों से अपील है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या एलडीए का कोई कर्मचारी कार्रवाई का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है या परेशान करता है, तो उसकी शिकायत सीधे एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से करें. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.- प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, एलडीए



पेशेवर शिकायतकर्ताओं पर भी होगी कार्रवाई: एलडीए का कहना है कि कई मामलों में कुछ लोग निजी दुश्मनी निकालने, दबाव बनाने या ब्लैकमेल करने के इरादे से बार-बार आईजीआरएस, व्हाट्सएप और दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से शिकायतें करते हैं. इससे आम लोगों को बेवजह मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है. अब ऐसे पेशेवर शिकायतकर्ताओं की फिर से पहचान की जाएगी. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उनकी सूची शासन को भी भेजी जाएगी ताकि आगे की जांच कराई जा सके.





एलडीए ने अपनी नई एडवाइजरी में साफ किया है कि अब किसी भी अवैध निर्माण की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी. पहले यह देखा जाएगा कि शिकायत सही है या नहीं. जांच में शिकायत सही मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का इस्तेमाल किसी नागरिक को परेशान करने या ब्लैकमेल करने के लिए न हो.

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