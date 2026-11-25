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LDA में समाएगा पूरा लखनऊ! सीमाएं बढ़ेंगी

लखनऊ: प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार विकास प्राधिकरणों की सीमाओं का विस्तार करने की तैयारी में है. इसके तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का दायरा बढ़ाकर पूरे लखनऊ जिले को इसके अंतर्गत लाने की योजना है. इसके साथ ही प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों की सीमाओं का भी विस्तार किया जाएगा.



मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के आसपास भी सुनियोजित विकास पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का नियोजित विकास उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाए, ताकि एक्सप्रेस-वे के आसपास अनियोजित बसावट की स्थिति न बने और औद्योगिक एवं शहरी विकास को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके.







2051 तक 4.9 करोड़ होगी राज्य राजधानी क्षेत्र की आबादी

बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की क्षेत्रीय योजना-2051 पर भी चर्चा हुई.। मुख्यमंत्री ने इसे 30 नवंबर तक अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. इस योजना में लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के समग्र विकास का खाका तैयार किया जाएगा.



अनुमान है कि वर्ष 2051 तक राज्य राजधानी क्षेत्र की आबादी बढ़कर 4.9 करोड़ हो जाएगी. वहीं, शहरीकरण का स्तर मौजूदा 29 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के प्रत्येक जिले की भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं के अनुरूप विकास की रणनीति तैयार करने को कहा. इसके तहत लखनऊ में अर्बन रेजिलिएंस यानी शहरी क्षेत्रों को आपदाओं और चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने पर जोर रहेगा. वहीं रायबरेली में डिफेंस इंजीनियरिंग और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्नाव में औद्योगिक विस्तार, बाराबंकी में कृषि आधारित उद्योग और ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसी तरह हरदोई के सण्डीला औद्योगिक कॉरिडोर और सीतापुर के नैमिषारण्य में पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जाएगी.



गाजियाबाद में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

बैठक में गाजियाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने 35 से 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम विकसित करने के निर्देश दिए. इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर कार्ययोजना तैयार करेंगे.





हर विकास प्राधिकरण में होंगे स्थायी टाउन प्लानर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में मानव संसाधन की कमी दूर करने पर भी जोर दिया. उन्होंने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. साथ ही प्रत्येक विकास प्राधिकरण में स्थायी टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा. इससे शहरों के मास्टर प्लान, भूमि उपयोग, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास तथा आधारभूत सुविधाओं की योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा.



मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरीकरण की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विकास योजनाएं दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार की जाएं, जिससे प्रदेश के शहरों का विस्तार अनियोजित तरीके से न होकर व्यवस्थित और टिकाऊ विकास के अनुरूप हो.