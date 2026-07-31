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यूपी में UPPCL के हवा-हवाई दावे; बिजली व्यवस्था सुधार के नाम हर साल करोड़ों के वारे-न्यारे, फिर भी उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को राहत नहीं

लखनऊ के हजरतगंज और आसपास के इलाकों में ऊर्जा विभाग का काम नजर आता है. गोमतीनगर में भी काम दिखता है, लेकिन पाॅश इलाकों से सटे मोहल्लों के हालत ठीक नहीं है. बांग्ला बाजार, कैसरबाग, अमीनाबाद, चारबाग, सरोजनीनगर, चिनहट और महानगर जैसे इलाकों में तमाम स्थानों पर खुले पड़े ट्रांसफार्मर खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं. कई स्थानों पर लोहे के खंभे नीचे से खोखले हो चुके हैं. इन्हीं खंभों पर एरियल बंच कंडक्टर लाइन टिकी है.

उत्तर प्रदेश के बिजली स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए साल 2026-27 के लिए 65 हजार 926 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तरफ से लखनऊ समेत 19 जिलों का कार्य कराया जा रहा है. लखनऊ में 123 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है. उपकेंद्रों पर 10 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. इसके अलावा तमाम मोहल्लों में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई.

लखनऊ : मानसून की बारिश जहां राहत लाती है, वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में यह बारिश आफत बनकर गिरती है. ऐसा बिजली विभाग की कार्यशैली से साबित होता है. हालांकि बिजली विभाग हर साल मेंटिनेंस के नाम पर करोड़ों की धनराशि खर्च करता है. गर्मी और बरसात से पहले बिजली विभाग खुले में रखे ट्रांसफार्मरों के आसपास जाली लगाने, विद्युत उपकरणों दुरुस्त करने, पेड़ों की कटाई-छंटाई, स्टे वायर और इंसुलेटर दुरुस्त करने का काम करने का दावा करता है. ये सारे काम कागजों पर दर्ज होते हैं, लेकिन हकीकत में ये तमाम काम धरातल पर होते ही नहीं हैं. पढ़ें, इसी व्यवस्था और बिजली कर्मचारियों की समस्या को उजागर करती "ईटीवी भारत" की खास खबर...

बिजली हेल्पलाइन व्यवस्था भी बदहाल. (Photo Credit : ETV Bharat)

वायर फ्री सिटी बनाने के लिए पांच हजार करोड़ खर्च, 2030 तक का टारगेट



आरडीएसएस योजना के तहत लखनऊ के बड़ी आबादी वाले इलाकों में अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम तेजी से कराया गया है. जहां पर अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम संभव नहीं हो पा रहा है, वहां एरियल बंच कंडक्टर से बिजली सप्लाई हो रही है. शहर को वायर फ्री सिटी बनने पर 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं. इसके तहत लखनऊ के पांच मुख्य इलाके चिन्हित किए गए हैं. इनमें चारबाग, राजाजीपुरम, अलीगंज, हजरतगंज और गोमतीनगर मुख्य हैं. इसके अलावा अन्य कई इलाकों में भी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कराया जा रहा है. विभाग ने वर्ष 2030 तक अंडरग्राउंड केबल बिछाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि अब फॉल्ट खोजने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं.

यूपी में करंट से मौतों का आंकड़ा. (Photo Credit : ETV Bharat)

पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय का कहना है कि विभाग ने बिना सोचे-बिचारे वर्टिकल व्यवस्था लागू कर दी. इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है. वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों की छंटनी भी कर दी गई. ऐसे में लखनऊ की बिजली आपूर्ति व्यवस्था के जानकार कर्मचारी-अधिकारी नहीं रहे. ऐसे में अकुशल और वास्तविकता से अनभिज्ञ कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है. तीन आदमियों की जगह एक आदमी से काम कराया जा रहा है. इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय के अनुसार लखनऊ की बात करें तो वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पहले लाइन लॉस 10 फीसद से नीचे आ गया था. आज वही लाइन लास्ट बढ़कर 40% ऊपर हो गया है, लेकिन जो डाटा पेश किया जाता है वह पूरी तरह से झूठ होता है. लाइन लॉस कम करके दिखाया जा रहा है. फीडर के हिसाब से आंकड़ा निकाला जाए तो लाइन लॉस के सारे दावों की पोल खुल जाएगी.











पीड़ितों ने सुनाई आपबीती : बिजली विभाग के कर्मचारी राम सुमेर बताते हैं कि 11 हजार वोल्ट की लाइन पर काम करने के दौरान करंट लगने पूरा पेट जख्मी हो गया था. नोएडा में इलाज कराया. पेट की आंतें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं. इलाज में बहुत पैसा लगा. किसी तरह जान बच गई, लेकिन अभी तक विभाग ने मुआवजे का नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया. विभाग कहता है सीएमओ से लिखवा कर लाओ, सीएमओ लिख नहीं रहे. कोई सुनने वाला ही नहीं. अलीगढ़ के बलदेव कहते हैं कि काम के दौरान 11000 लाइन का झटका लग गया था, जिससे मेरा हाथ काटना पड़ गया. घर में कोई दूसरा कमाने वाला भी कोई नहीं है. नौकरी से भी निकाल दिया गया, मुआवजा भी नहीं मिला.









उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि जो वर्तमान परिस्थितियां है उन्होंने पावर सेक्टर को पूरी तरह से तबाही के रास्ते की तरफ ला दिया है. पाॅवर काॅरपोरेशन के निर्णय समाज को लालटेन युग में ले लाने जैसे हैं. बिजली से हादसों में हर साल सैकड़ों इंसान, पशु मर रहे हैं. साल भर में 1100 से 1200 लोग औसतन मर जाते हैं. इसके बावजूद अधिकारी नहीं चेत रहे हैं. मेंटिनेंस में मैक्सिम खर्च करने के बावजूद दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. बिजली की आपूर्ति व्यवस्था लेकर सुरक्षा तक पाॅवर कॉरपोरेशन की नीति ही गड़बड़ है. सिर्फ कमीशनबाजी का खेल चल रहा है.









मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक वाणिज्य रजत जुनेजा का कहना है कि शहरभर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का काम चल रहा है. मेंटिनेंस सतत चलने वाली प्रक्रिया है. गर्मी के दौरान दिक्कत न हो इसलिए सर्दियों में भी मेंटिनेंस लगातार कराया गया था. बारिश से पहले भी मेंटिनेंस का पूरा ख्याल रखा गया है. जहां-जहां ट्रांसफार्मर के आसपास जालियां टूटी हैं उन्हें दुरुस्त कराया जा रहा है. तारों को भी टाइट कराया जा रहा. लखनऊ में तमाम जगह अंडरग्राउंड लाइनें हो गई हैं. खंभों पर एबीसी लाइन है, इसलिए करंट का खतरा अब बहुत कम हो गया है. आरडीएसएस योजना के तहत सारे काम हो रहे हैं. भविष्य में पूरा शहर में अंडरग्राउंड लाइन हो जाएगी.

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