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लखनऊ में मौसम बदलने के साथ डेंगू का प्रकोप: 22 नए मरीज मिले, जानिए लक्षण और बचाव के उपाय

इन्दिरानगर और अलीगंज बने हॉटस्पॉट, लखनऊ में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज तो सुहावना हो गया है, लेकिन इसके साथ ही डेंगू का खतरा भी तेजी से पांव पसार रहा है. गुरुवार को शहर में एक ही दिन में डेंगू के 22 नए मामले सामने आए हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा शहर में बचाव और जागरूकता का विशेष अभियान चला रहा है.

शहर के इन इलाकों में मिले डेंगू के नए मरीज: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह ने नए मामलों की जानकारी साझा करते हुए सतर्क रहने की अपील की है. गुरुवार को सामने आए 22 मरीजों में सबसे ज्यादा असर चन्दरनगर, अलीगंज और इन्दिरानगर में देखने को मिला है. चन्दरनगर और अलीगंज में 5-5 मरीज मिले हैं, जबकि इन्दिरानगर में 6 नए मामले दर्ज हुए हैं. इसके अलावा चिनहट में 2, ऐशबाग, सरोजनीनगर, एनके रोड और रेडक्रॉस इलाके में भी 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है.

4 से 10 दिन में दिखने लगते हैं डेंगू के शुरुआती लक्षण: डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को लगातार जागरूक करने में जुटा हुआ है. आपको बता दें कि डेंगू एडीज एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलने वाला एक वायरल संक्रमण है. मच्छर के काटने के लगभग 4 से 10 दिनों के भीतर इसके लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं. इनमें तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में भयंकर दर्द शामिल हैं. शरीर पर चकत्ते और उल्टी भी हैं खतरे के निशान: डेंगू होने पर मरीज को अत्यधिक थकान महसूस होती है और लगातार कमजोरी बनी रहती है. कई मामलों में जी मिचलाने और उल्टी आने के साथ-साथ शरीर या चेहरे पर लाल चकत्ते भी उभर आते हैं. सीएमओ ने सलाह दी है कि ऐसे कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. सही समय पर पहचान और इलाज से डेंगू के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.