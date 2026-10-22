लखनऊ में मौसम बदलने के साथ डेंगू का प्रकोप: 22 नए मरीज मिले, जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
लखनऊ में डेंगू के 22 नए मरीज मिले. चन्दरनगर, अलीगंज और इन्दिरानगर में बढ़े मामले. जानिए डेंगू के लक्षण और बचाव के जरूरी उपाय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:26 PM IST
लखनऊ: लखनऊ में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज तो सुहावना हो गया है, लेकिन इसके साथ ही डेंगू का खतरा भी तेजी से पांव पसार रहा है. गुरुवार को शहर में एक ही दिन में डेंगू के 22 नए मामले सामने आए हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा शहर में बचाव और जागरूकता का विशेष अभियान चला रहा है.
शहर के इन इलाकों में मिले डेंगू के नए मरीज: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह ने नए मामलों की जानकारी साझा करते हुए सतर्क रहने की अपील की है. गुरुवार को सामने आए 22 मरीजों में सबसे ज्यादा असर चन्दरनगर, अलीगंज और इन्दिरानगर में देखने को मिला है. चन्दरनगर और अलीगंज में 5-5 मरीज मिले हैं, जबकि इन्दिरानगर में 6 नए मामले दर्ज हुए हैं. इसके अलावा चिनहट में 2, ऐशबाग, सरोजनीनगर, एनके रोड और रेडक्रॉस इलाके में भी 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है.
4 से 10 दिन में दिखने लगते हैं डेंगू के शुरुआती लक्षण: डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को लगातार जागरूक करने में जुटा हुआ है. आपको बता दें कि डेंगू एडीज एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से फैलने वाला एक वायरल संक्रमण है. मच्छर के काटने के लगभग 4 से 10 दिनों के भीतर इसके लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं. इनमें तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में भयंकर दर्द शामिल हैं.
शरीर पर चकत्ते और उल्टी भी हैं खतरे के निशान: डेंगू होने पर मरीज को अत्यधिक थकान महसूस होती है और लगातार कमजोरी बनी रहती है. कई मामलों में जी मिचलाने और उल्टी आने के साथ-साथ शरीर या चेहरे पर लाल चकत्ते भी उभर आते हैं. सीएमओ ने सलाह दी है कि ऐसे कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. सही समय पर पहचान और इलाज से डेंगू के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
सावधानियों से ही संभव है डेंगू से बचाव: स्वास्थ्य विभाग ने शहरवासियों को अपने आसपास सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी है. कूलर, गमलों, पुराने टायरों और गड्ढों में पानी बिल्कुल जमा न होने दें, क्योंकि मच्छर इसी ठहरे पानी में पनपते हैं. दिन के समय भी पूरी बांह के कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का नियमित इस्तेमाल करें. सोते समय मच्छरदानी या एंटी-मॉस्किटो कॉइल का प्रयोग करें ताकि मच्छरों से पूरी तरह बचाव हो सके.
घरों में पानी की टंकियों को हमेशा ढंक कर रखें: घरों में पानी से भरे हुए बर्तनों और टंकियों को हमेशा अच्छी तरह ढंक कर रखना जरूरी है. इसके साथ ही हर सप्ताह कूलर का पानी खाली करें और उसे साफ कपड़े से पोंछकर सुखाने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल में लाएं. ऐसी छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने परिवार और खुद को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलग-अलग इलाकों में घूमकर लोगों को अलर्ट कर रही हैं.
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