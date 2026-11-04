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धीरेंद्र शास्त्री पर FIR की मांग; लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर, आंदोलन की चेतावनी

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव प्रवेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे थे. यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी. प्रवेश यादव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के बयान से भगवान श्रीकृष्ण के करोड़ों अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. ऐसे में प्रकरण को गंभीरता से लेकर दोषी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.



मीडिया से बातचीत में प्रवेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करके धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दिया है. धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म और आस्था के नाम पर समाज में विवाद खड़ा करने का कुत्सित प्रयास किया है. ऐसे लोगों बख्शा नहीं जाना चाहिए. धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. ताकि भविष्य में कोई भी आराध्य देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का साहस न कर सके.



बता दें, इस पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के बयान की तुलना ईश निंदा के रूप में की है और कार्रवाई की मांग की है. सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं. उनके खिलाफ की गई किसी भी प्रकार की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होगी. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे.