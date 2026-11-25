गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, संगत के बीच बैठकर सुना कीर्तन
लखनऊ में याहियागंज स्थित गुरुद्वारा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:58 AM IST
लखनऊ : गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर मंगलवार को याहियागंज स्थित गुरुद्वारा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेककर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया और संगत के बीच बैठकर कीर्तन सुना. उन्होंने सिख समाज को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए देश में अमन, शांति और एकता की कामना भी की.
रक्षामंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर पर गुरु घर के आंगन में मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है. वह यहां जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु और सेवक के रूप में उपस्थित हैं. उन्होंने वाहेगुरु के चरणों में अरदास की कि सभी संगत खुशहाल रहे और देश अमन, चैन एवं एकता के साथ आगे बढ़ता रहे.
कहा कि सिख इतिहास में सेवा, करुणा और त्याग के साथ वीरता, शौर्य और बलिदान की गौरवशाली परंपरा भी रही है. गुरु परंपरा मानवता की सेवा करने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है. गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, चार साहिबजादों की शहादत और गुरु गोबिंद सिंह जी का अदम्य साहस सिख इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं.
रक्षामंत्री ने कहा कि गुरुपर्व केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान को याद करने का दिन भी है. गुरु नानक देव जी के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही प्रकाश पर्व की वास्तविक सार्थकता है. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा और रामचंद्र प्रधान समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री योगी से मिलकर मातृशोक पर जताई संवेदना : रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.
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