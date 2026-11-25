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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, संगत के बीच बैठकर सुना कीर्तन

याहियागंज स्थित गुरुद्वारा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर मंगलवार को याहियागंज स्थित गुरुद्वारा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेककर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया और संगत के बीच बैठकर कीर्तन सुना. उन्होंने सिख समाज को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए देश में अमन, शांति और एकता की कामना भी की.

याहियागंज स्थित गुरुद्वारा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)



रक्षामंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर पर गुरु घर के आंगन में मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है. वह यहां जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु और सेवक के रूप में उपस्थित हैं. उन्होंने वाहेगुरु के चरणों में अरदास की कि सभी संगत खुशहाल रहे और देश अमन, चैन एवं एकता के साथ आगे बढ़ता रहे.