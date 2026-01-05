ETV Bharat / state

लखनऊ में दिनदहाड़े चोरी; ग्राहक ने सर्राफा दुकान से सोने की अंगूठियों से भरा बॉक्स किया पार, वारदात CCTV में कैद

जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित सर्राफा दुकान का मामला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी.

लखनऊ में दिनदहाड़े चोरी
लखनऊ में दिनदहाड़े चोरी. (Photo Credit : Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 9:04 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित ज्वैलर्स की दुकान में रविवार सुबह ग्राहक बनकर पहुंचा युवक सोने की अंगूठियों से भरा बॉक्स लेकर फरार हो गया. बॉक्स में सोने की 21 अंगूठियां थीं. वारदात दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई है. दिनदहाड़े हुई वारदात से इलाके के व्यापारियों में रोष है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

जानकारीपुरम में 60 फीट रोड पर खुशी ज्वैलर्स नाम से पुरुषोत्तम प्रसाद वर्मा की दुकान है. पुरुषोत्तम प्रसाद वर्मा ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 10:20 बजे एक युवक बाइक से दुकान पर पहुंचा था. उसने सोने की अंगूठियां दिखाने की बात कही. इस दौरान कुछ अंगूठियां दिखाईं, लेकिन युवक ने नापसंद कर दूसरी अंगूठियां दिखाने को कहा. इसके बाद दूसरा अंगूठियों से भरा दूसरा बॉक्स लाया गया. युवक ने पसंद नहीं आने की बात कह कर कुछ अलग डिजाइन दिखाने को कहा. इस दौरान जैसे ही पुरुषोत्तम प्रसाद दुकान के अंदर जाने के लिए मुड़े. युवक काउंटर पर रखे दोनों डिब्बे उठाकर तेजी से बाइक से फरार हो गया. दोनों डिब्बों में सोने की करीब 21 अंगूठियां थीं.

इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद तिवारी ने बताया कि दुकान मालिक पुरुषोत्तम प्रसाद वर्मा की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फुटेज में आरोपी का हुलिया साफ नजर आ रहा है. जिसके आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

