पर्वतों को जीतने की जिद; 2 बार हार्ट सर्जरी, फिर भी 6812 मीटर ऊंची चोटी पर की चढ़ाई, सौम्या इंजीनियर से कैसे बनीं माउंटेनियर?
लखनऊ की 'दिलेर गर्ल' सौम्या को जन्म से है दिल की बीमारी, कई ऊंचे पर्वतों पर फहरा चुकी हैं तिरंगा.
लखनऊ : शहर की 'दिलेर गर्ल' सौम्या रक्षित की 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है. इसके बावजूद उन्होंने अपने जहन में दुनिया के ऊंचे पहाड़ों पर फतह पाने के सपने पाल रखे हैं. डॉक्टर कहते थे इसमें जोखिम है, जान भी जा सकती है, लेकिन बुलंद हौसलों से उन्होंने अपनी यह हसरत पूरी कर ली. हाल ही में नेपाल के अमा डबलाम पर तिरंगा फहराकर उन्होंने सभी को चौंका दिया. इसी के साथ वह ऐसा करने वाली देश की तीसरी महिला पर्वतारोही भी बन गईं.
सौम्या को जन्मजात दिल की बीमारी है. कभी हार न मानने की जिद ने उन्हें इंजीनियर से माउंटेनियर बना दिया. सेना से रिटायर माता-पिता ने भी बेटी के सपनों को समझा, उसे मुकाम तक पहुंचाने में पूरी मदद की. सौम्या कैसे यहां तक पहुंचीं?, कितने पर्वतों पर चढ़ चुकी हैं?, अगला टारगेट क्या है?, आदि सवालों पर ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट...
10 साल में दिल के दो ऑपरेशन : महिला पर्वतारोही सौम्या ने बताया कि परिवार में मां सुनीता गुप्ता, पिता अंजन रक्षित और छोटी बहन पाखी रक्षित हैं. छोटी बहन उनसे 8 साल छोटी है. मां 30 साल तक सेना में थीं. अब वह रिटायर हो चुकी हैं. पिता भी एयरफोर्स में रह चुके हैं. उन्हें जन्मजात दिल की बीमारी Ventricular septal defect और Mitral regurgitation (VSD-MR) है.
एक साल की उम्र में उनकी पहली सर्जरी दिल्ली एम्स में हुई थी. इस दौरान उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी. इसकी वजह से 10 साल की उम्र में दूसरा ऑपरेशन MH CTC पुणे में हुआ. सौम्या ने बताया कि बचपन में वह अपने माता-पिता के साथ पहाड़ी इलाकों में घूमने जाया करती थीं. इस दौरान वह पहाड़ों को निहारा करती थीं. उन पर चढ़ने के सपने देखती रहती थीं. देहरादून में पैदा होने के कारण पहाड़ों से उनका नाता शुरू से ही जुड़ गया था.
लखनऊ में बीटेक के बाद बनीं इंजीनियर : सौम्या ने बताया कि फिल्मों और टीवी में लोगों को पहाड़ों पर चढ़ते देख मुझे भी लगता था कि मैं भी एक दिन ऐसा करूंगी. हर साल मेरे हार्ट के चेकअप होते थे. माता-पिता मेरी बीमारी को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं भी कभी क्लाइबिंग कर पाऊंगी. साल 2017 में लखनऊ बीबीडी से मैंने बीटेक किया. इसके बाद साल 2020 में बेंगलुरु में पहली नौकरी की. सौम्या ने बताया कि मौजूदा समय वह पुणे में तैनात हैं.
पश्चिम बंगाल में जाकर देखा एवरेस्ट : पर्वतारोही ने आगे बताया कि 'मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी लेकिन माउंटेनियर बनना मेरा पैशन था. माता-पिता मेरा बहुत ध्यान रखते थे. दिल की बीमारी होने के कारण कभी उनसे मैं माउंटेनियर बनने की इच्छा नहीं जता पाती थी, नौकरी मिलने के बाद सेल्फ डिपेंड हुई तो इस बारे में सोचना शुरू किया. इसके बाद परिवार को भी मेरे पैशन के बारे में पता चल गया. मैंने सुना था कि भारत में कहीं किसी जगह से माउंट एवरेस्ट दिखता है. इसके बाद मैं पश्चिम बंगाल पहुंच गई. वहां से एवरेस्ट देखा'.
'छुट्टी लेकर पहाड़ों पर चढ़ने जाती थी' : सौम्या ने बताया कि वहां मैंने 7 दिनों तक पर्वतारोही बनने के लिए ट्रेनिंग ली. वहां मुझे अपनी क्षमता का पता चला. यहीं से पर्वतारोही बनने का सफर शुरू हो गया. यह भी जानकारी मिली की दिल की बीमारी पहाड़ चढ़ने में आड़े नहीं आएगी. मैं घर पर नियमित योग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती आ रहीं हूं. योगा ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की. नौकरी से जब भी छुट्टी मिलती तो मैं पहाड़ों पर चढ़ने चली जाती थी.
सपने पूरे करने के लिए एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया : सौम्या ने बताया कि दिल के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खेलने, कूदने व दौड़ने से मना करते थे. उनके हृदय की स्थिति के अनुसार उनके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता था. इससे पहाड़ चढ़ने पर जोखिम ज्यादा था. लोगों ने भी मना किया, लेकिन वह हमेशा अपने सपने पूरे करने का ताना-बाना बुनती रहती थी. पढ़ाई के सिलसिले में वह पुणे, दिल्ली और झांसी जैसे शहरों में रह चुकी हैं.
सौम्या ने बताया कि मैंने 2021 और 2023 में NIM उत्तरकाशी और HMI दार्जिलिंग से बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किए. इन कोर्सों ने मुझे पर्वतारोहण की तकनीकों को समझने और सीखने में बहुत मदद की.
कई पहाड़ों पर चढ़ चुकी हैं सौम्या : सौम्या ने बताया कि 2024 में मुझे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की ओर से आयोजित ऑल-वुमन क्लाइम्बथॉन के लिए आमंत्रित किया गया. वहां हमने लाहौल घाटी के बड़ा शिगरी ग्लेशियर में 4 चोटियां फतह कीं. इनमें से 2 वर्जिन पीक्स थीं (ऐसी चोटियां जिन पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा). इसके अलावा मैंने लद्दाख की कई प्रमुख 20,000 फीट से ऊपर की चोटियां चढ़ी हैं. मैं भारत में 10 से अधिक हिमालयी ट्रेक कर चुकी हूं. मैं उत्तराखंड और हिमाचल में भारत के प्रमुख ऑल-गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के लिए ट्रेक लीडर भी रह चुकी हैं.
6,812 मीटर ऊंचा है अमा डबलाम पर्वत : सौम्या ने बताया कि मैंने आगे के लक्ष्य पर फोकस किया. इसके बाद नेपाल के खूबसूरत पहाड़ अमा डबलाम पर्वत पर फतह की रणनीति तैयार की. इसकी ऊंचाई 6,812 मीटर (22,349 फीट) है. इस पहाड़ पर मुख्य रूप से रस्सियों के सहारे ही चढ़ाई की जाती है. कुछ सीधी ढलाने कई तरह की चुनौतियां पेश करती हैं. इसके लिए मजबूत शरीर और बुलंद इरादों का होना जरूरी है.
अमा डबलाम, जिसे 'हिमालय का मैटरहॉर्न' कहा जाता है. यह पर्वत अपनी असीम सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यह पर्वत अपनी खड़ी चोटियों, बर्फ की दीवारों और तेजी से बदलते मौसम के कारण भी प्रख्यात है. अनुभवी पर्वतारोही भी इसे दुनिया के चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहणों में से एक मानते हैं. बतौर सौम्या इसके बावजूद उन्होंने खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया. उन्हें एक बार ऐसा लगा कि इस बार वह लौटकर ही नहीं आ पाएंगी.
पहाड़ पर 4 लोगों की बिगड़ी हालत : सौम्या ने बताया कि 'सिंतबर-अक्टूबर के महीने में अमा डबलाम पर चढ़ाई के लिए 27 दिनों का लक्ष्य तैयार किया. इसके बाद चढ़ाई शुरू की. वहां देखा कि 8 लोगों में से 4 लोगों के ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया. उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था. यह देख में भी सहम गई थी, लेकिन हौसला नहीं खोया. ऊंचाई पर जाते समय सांस फूलना और दिल की धड़कन बढ़ना सामान्य होता है. चढ़ाई के दौरान मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती थी. सीने में अजीब सी जकड़न महसूस होती था'.
ऐसा होने पर मैं थोड़ी देर रुक जाती थी. योगा से सीखी हुई सांस लेने की तकनीकों का इस्तेमाल करती थी. इससे दिल की धड़कन धीरे-धीरे नियंत्रित हो जाती थी. इसी तरह करीब 16 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अमा डबलाम पर चढ़ पाई. यह चढ़ाई केवल शिखर तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह बताते के लिए भी थी, मजबूत इरादों से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है.
नीचे लौटने पर महिलाओं ने गले से लगा लिया : सौम्या ने बताया कि चोटी पर चढ़ने के बाद मुझे काफी संतोष मिला. मैं अपने सपने पूरे कर काफी खुश थी. मैं शिखर से लौटकर नीचे आ रही थी. इस दौरान रास्ते में कई महिलाएं मिलीं. वे बेसकैंप की रसोई में काम करती थीं. वे आसपास के गांवों की थीं. जब उन्हें पता चला कि मैंने लड़की होने के बावजूद पर्वत पर चढ़ाई की तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मुझसे पहले भारत की केवल दो महिलाएं ही यह कारनामा करने में सफल रहीं हैं.
सपने पूरे करने के लिए बेच दी कार : सौम्या ने बताया कि इस मिशन पर कुल 6.5 लाख रुपये खर्च हुए. पर्वतारोहण अभियानों में लाखों रुपये का खर्च आता है. यह मेरा कई साल पुराना सपना था. इसे पूरे करने के लिए मैंने अपनी बचत का इस्तेमाल किया. इसके अलावा अपनी कार भी बेच दी. माता-पिता ने हमेशा चट्टान की तरह मेरा साथ दिया. मैं त्यौहार पर अक्सर घर नहीं जा पाती थी. पर्वतारोही बछेन्द्री पाल से मैं प्रेरित हूं. उनके संघर्षों को पढ़ती आई हूं.
सौम्या ने बताया कि परिवार ने मुझे हमेशा बिना किसी भेदभाव के पाला है. उन्होंने मुझे कभी यह नहीं बताया कि एक लड़की को कैसे रहना चाहिए?, न कभी समाजिक मान्यताओं या दबावों में बांधा. मेरे पैशन को उन्होंने हमेशा समझा और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित किया. मेरी स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं. माता-पिता ने हमेशा पूरा सपोर्ट किया.
चिकित्सक ने पहाड़ पर चढ़ने से किया था मना : सौम्या ने बताया कि दिल की बीमारी होने के कारण मैंने चिकित्सक को कभी यह नहीं बताया कि मैं पहाड़ पर चढ़ने जा रही हूं. उन्होंने ऐसा करने से पहले ही मना किया था, क्योंकि इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता. शरीरिक तौर पर बड़ी चुनौती थी. मुझे जो बीमारी है, उसमें आक्सीजन का लेवल कम होने से शरीर नीला पड़ जाता है. हाल ही में मेदांता लखनऊ के एक डॉक्टर ने जानकारी दी कि मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 58 है. यह आमतौर पर किसी खिलाड़ी का होता है.
मजबूत इच्छा शक्ति से आसान हो गया सफर : सौम्या ने बताया कि उनका कहना है कि मेरे जैसी हृदय स्थिति में इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाना केवल एक बेहद मजबूत मानसिक शक्ति से ही संभव है. सौम्या के अनुसार लोगों के मना करने के बावजूद उनके मन में यह बात थी कि अगर मेरी हार्ट सर्जरी हुई है तो क्या मैं कभी दौड़ नहीं सकती, क्या इसकी वजह से मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई प्रयास न करूं?, मैंने इन सभी को नजरअंदाज किया. जीवन को खुलकर जीने की कोशिश की.
पर्वतारोही में होनी चाहिए ये बातें : सौम्या ने बताया कि जो युवा पर्वतारोही बनना चाहते हैं. उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए. प्रशिक्षण में योग को जरूर शामिल करना चाहिए. ऊंचाई पर शरीर को लगातार ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है. योगा के जरिए नियमित अभ्यास कर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा पैदल चलना, सीढ़ी चढ़ना आदि का भी अभ्यास करें. नियमित रूप से दौड़ना और साइकिल चलाना भी बेहतर हो सकता है.
शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए वजन उठाएं. हार्नेस का उपयोग करने में, रस्सी बांधने में, उससे लटकने में माहिर होना चाहिए. इसके अलावा मानचित्रों का भी ज्ञान होना चाहिए. सौम्या ने बताया कि वह आगे भी इस सफर को जारी रखेंगी. अभी फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं है.
अमा डबलाम पर इन बेटियों ने भी फहराया था तिरंगा : हरियाणा के हिसार जिले की श्यामलाल बाग की पर्वतारोही रीना ने साल 2023 में अमा डबलाम पर तिरंगा फहराया था. उस दौरान ऐसा कारनामा करने वाली वह हरियाणा की पहली महिला थीं. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की रहने वाली माउंटेनियर समीरा खान ने भी साल 2018 में अमा डबलाम पर फतह पाई थी. वह साइकिल से 20 देशों की यात्रा भी कर चुकी हैं.
