ETV Bharat / state

डीईएलएड परीक्षा; STF ने नकल माफिया के मुख्य गुर्गे को दबोचा, एग्जाम से आधे घंटे पहले कराता था पेपर लीक

लखनऊ/वाराणसी : उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में नकल माफिया के सक्रिय होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में एसटीएफ ने डीईएलएड सेमेस्टर की परीक्षा में भी नकल कराए जाने का भंडाभोड़ किया है. एसटीएफ ने नकल माफिया गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए सदस्य ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपी योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा शुरू होने से मात्र आधे घंटे पहले प्रश्नपत्र लीक कर परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलता था.

















ऐसे हुआ पर्दाफाश : एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी के पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अमित श्रीवास्तव की टीम को विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि आदित्य नरायन राजकीय इंटर कॉलेज, चकिया में चल रही डीईएलएड सेमेस्टर-3 की परीक्षा में नकल कराने वाला सक्रिय सदस्य कॉलेज परिसर में मौजूद है. सूचना मिलते ही एसटीएफ टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच कर अभिषेक यादव नामक युवक के गिरफ्तार किया गया.



व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लेता था मोटी रकम : पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि स्वयं डीईएलएड का छात्र है. उसकी जान पहचान अरुण नामक एक व्यक्ति से थी. अरुण ने परीक्षा से लगभग आधे घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से डीईएलएड का प्रश्नपत्र भेजा था. इसके बाद अभिषेक ने 22 परीक्षार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्नपत्र भेजे. वह इन सभी से 2000/- प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से नकल कराने की एवज में पैसे लेता था. इस राशि में से वह 10 रुपये अरुण को भेज देता था और शेष राशि स्वयं अपने पास रखता था. एसटीएफ ने इस संबंध में थाना चकिया, जनपद चन्दौली में मुकदमा दर्ज कराया है. गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने में पुलिस जुट गई है.