लखनऊ में साइबर अपराधियों का डबल अटैक; मां-बेटे के अकाउंट से 67 लाख किए ट्रांसफर

आलमबाग थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि रवि गौतम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

लखनऊ में साइबर अपराधियों का डबल अटैक.
लखनऊ में साइबर अपराधियों का डबल अटैक.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 24, 2025 at 10:08 AM IST

लखनऊ: आलमबाग थाना क्षेत्र के पवनपुरी मोहल्ले में रहने वाले मां-बेटे साइबर ठगी का शिकार बन गए. साइबर अपराधियों ने मां-बेटे के खाते से 67 लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए. जब खाताधारकों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आलमबाग थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताश शुरू कर दी है.

आलमबाग थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि रवि गौतम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित रवि गौतम के मुताबिक, वह आलमबाग थाना क्षेत्र के पवनपुरी मोहल्ले में रहते हैं. उनका एक सैलरी अकाउंट बैंक आफ बड़ौदा के अलमबाग शाखा में है.

एफआईआर की कॉपी.
एफआईआर की कॉपी.

रवि ने बताया कि 21 अक्टूबर को साइबर ठगों द्वारा 29 लाख रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए. रुपए निकलने की जानकारी मोबाइल पर आए मैसेज से हुई तो मेरे होश उड़ गए. जब मैंने बैंक से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि मेरे खाते से रुपया किसी AL HASAN EDUCATIONAL TRUST, KAMAN BHARATPUR RAJASTHAN के स्टेट बैंक आफ इंडिया खाते में ट्रांसफर किया गया है.

मां के खाते से भी निकले पैसे: रवि गौतम ने बताया कि उनकी मां के खाते से भी 37.99 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं. बताया कि 19 अक्टूबर को मेरी मां माया देवी के पेंशन खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 38 लाख रुपए बेंगलुरू के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ट्रांसफर हुआ है.

पीड़ित का कहना है, कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है. अचानक ही खातों से इतनी बड़ी रकम निकल जाने से वह लोग सदमे में हैं. इसकी शिकायत साइबर सेल में करने के साथ ही आलमबाग थाने में भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

