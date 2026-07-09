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लखनऊ साइबर फ्रॉड केस; पुलिस के लिए पहेली बना 'चार्ल्स', हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन

लखनऊ: गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में चल रहे अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के अड्डे का खुलासा होने के बाद अब लखनऊ पुलिस उन लोगों की पहचान करने में लगी है, जो अमेरिका में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहे थे. इसके लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से भी जानकारी जुटाने के प्रयास हो रहे हैं.

कौन है चार्ल्स: लखनऊ पुलिस की जांच के दौरान सामने एक नया नाम भी आया है. यह नाम है 'चार्ल्स'. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि सिंडीकेट में काम करने वाले लोग व्हाट्सएप के जरिए चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में रहते थे. हालांकि, किसी को उसका पूरा नाम, पता या असली पहचान नहीं मालूम है. सभी लोग उसे सिर्फ चार्ल्स के नाम से जानते थे.

अब लखनऊ पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चार्ल्स है कौन? किस देश में है और इस साइबर ठगी के नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका है? फिलहाल चार्ल्स की असली पहचान तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि अमेरिका में बैठे नेटवर्क के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इसके लिए जरूरी कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि वहां मौजूद आरोपियों की जानकारी जुटाई जा सके.

कौन है सिंडीकेट का मास्टरमाइंड: बताते चलें कि कुछ दिन पहले लखनऊ पुलिस ने समिट बिल्डिंग में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 119 लोगों को गिरफ्तार किया था. जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड गुजरात के अहमदाबाद निवासी रियल एस्टेट कारोबारी विनीत धर्मेंद्र वशिष्ठ निकला.

पुलिस के मुताबिक, विनीत ने ही अपने खर्च पर पूरा कॉल सेंटर तैयार कराया था. वह अहमदाबाद में तीन रियल एस्टेट कंपनियां चलाता है और उसके खिलाफ वहां भी साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं.