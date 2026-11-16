यूपी में 500 FPO के अनुमोदन और भुगतान पर गहराया संकट; चार लाख किसानों का भविष्य अधर में, धरने की चेतावनी
उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत गठित 500 एफपीओ का अनुमोदन और भुगतान लंबे समय से अटका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:25 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना पर सवाल उठने लगे हैं. योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 625 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने का लक्ष्य रखा गया था. इसके मुकाबले करीब 500 FPO का गठन और पंजीकरण हो चुका है, लेकिन इनके अनुमोदन और संबंधित कार्यों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है. इस देरी से करीब चार लाख किसानों के हित प्रभावित होने की आशंका है.
सोमवार को एफपीओ एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने लखनऊ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी समस्याएं और मांगें सामने रखीं. एसोसिएशन का कहना है कि एफपीओ के गठन से जुड़े जरूरी काम पूरे होने के बावजूद अनुमोदन और भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है. इससे न केवल एफपीओ का काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि योजना से जुड़े संस्थानों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
एफपीओ गठन का काम पूरा, फिर भी अनुमोदन का इंतजार: सीबीबीओ प्रतिनिधि रीता राय ने बताया कि एफपीओ के गठन के साथ सदस्यता अभियान, पंजीकरण और व्यवसाय योजना तैयार करने जैसे जरूरी काम पूरे किए जा चुके हैं. इसके अलावा प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, दस्तावेजीकरण और पोर्टल पर जरूरी जानकारियां अपलोड करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. इसके बावजूद एफपीओ के अनुमोदन और संबंधित भुगतान में लगातार देरी हो रही है. एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि जब निर्धारित काम पूरे हो चुके हैं तो अनुमोदन की प्रक्रिया में इतनी देर क्यों की जा रही है?
डेढ़ साल तक अपने संसाधनों से उठाया खर्च: धर्मेंद्र के मुताबिक, योजना को जमीन पर उतारने के लिए सीबीबीओ (क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन) संस्थाओं ने अपने संसाधनों से लगातार काम किया. इन संस्थाओं ने कर्मचारियों के वेतन, फील्ड विजिट, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और कार्यालय संचालन सहित तमाम जरूरी खर्च खुद उठाए. करीब डेढ़ साल तक काम करने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से कई संस्थाओं के सामने कर्मचारियों को वेतन देने और अपना संचालन जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है. उनका सवाल है कि जब संस्थाओं ने तय जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं तो उनके काम का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया?
जांच के खिलाफ नहीं, लेकिन प्रक्रिया में हो पारदर्शिता: डॉ. धर्मेंद्र ने कहा कि एसोसिएशन किसी भी तरह की जांच या पारदर्शिता के खिलाफ नहीं है. उनका कहना है कि अगर किसी संस्था के काम में अनियमितता मिलती है तो निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, बार-बार जांच, अलग-अलग मानकों और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता की कमी से एफपीओ और सीबीबीओ संस्थाओं को परेशानी हो रही है. एसोसिएशन की मांग है कि जिन संस्थाओं के काम की जांच पहले ही हो चुकी है, उनके मामलों में दोबारा जांच कराने के बजाय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाए.
भुगतान में देरी से किसानों पर भी पड़ रहा असर: एसोसिएशन का कहना है कि भुगतान में देरी का असर केवल सीबीबीओ संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ रहा है. एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और किसानों को बाजार से जोड़ने की योजनाओं में बाधा आ रही है. सामूहिक खरीद-बिक्री की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे किसानों के बीच एफपीओ व्यवस्था को लेकर भरोसा कमजोर होने का खतरा है. इसके साथ ही पंजीकृत एफपीओ के वैधानिक और वित्तीय अनुपालन में भी दिक्कतें आ रही हैं.
इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी की सुविधाएं भी प्रभावित होने का खतरा: एसोसिएशन ने आशंका जताई कि भुगतान और अनुमोदन में देरी से एफपीओ को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है. इनमें इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं. अगर एफपीओ को समय पर अनुमोदन नहीं मिलता है तो उनके लिए इन योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है. इससे किसानों को संगठित कर उन्हें बेहतर बाजार और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी प्रभावित होगा.
एसोसिएशन ने सरकार के सामने रखीं प्रमुख मांगें: एफपीओ एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों के सामने प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें 625 एफपीओ के लक्ष्य वाली योजना के लंबित अनुमोदन पर तत्काल निर्णय लेने और आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत गठित एफपीओ को जल्द मंजूरी देने की मांग शामिल है. इसके साथ ही पात्र और सत्यापित सीबीबीओ संस्थाओं के सभी लंबित भुगतानों का तत्काल भुगतान करने तथा बार-बार जांच के बजाय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है. एसोसिएशन ने एफपीओ को इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने की भी मांग की है.
इक्विटी ग्रांट और मैनेजमेंट कॉस्ट का भुगतान जल्द करने की मांग: इसके अलावा सीबीबीओ संस्थाओं के लंबित अनुमोदन और भुगतान के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग उठाई गई है. एसोसिएशन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में गठित 276 एफपीओ के इक्विटी ग्रांट और मैनेजमेंट कॉस्ट का भुगतान जल्द करने की भी मांग की है. संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री और संबंधित अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है. उसका कहना है कि योजना के लिए काम करने वाली संस्थाओं के कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए और उन्हें उनका उचित भुगतान मिलना चाहिए.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो निदेशालय में होगा धरना: एसोसिएशन ने साफ किया कि उसका विरोध किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह अपने काम का उचित मूल्यांकन और लंबित भुगतान चाहती है. संगठन के मुताबिक, करीब चार लाख किसानों का भविष्य सरकारी फाइलों में नहीं अटकना चाहिए और सरकार को जल्द ठोस फैसला लेना चाहिए. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले सोमवार से संबंधित निदेशालय में धरना शुरू किया जाएगा. संगठन ने कहा कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा.
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