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लखनऊ में एक महीने में 10 मर्डर से मचा हड़कंप; नवाबों की नगरी में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

शराब पिलाकर भांजे की प्लास्टिक की पट्टी से दबाया गला: पिता ने पुलिस को बताया कि उनके 22 वर्षीय इकलौते पुत्र सचिन सिंह को मुख्य आरोपी बहला-फुसलाकर उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी. इटौंजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले सगे आरोपी राज बहादुर सिंह को मुस्तैदी से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मृतक सचिन सिंह रिश्ते में उसका सगा भांजा लगता था. लेकिन मृतक सचिन सिंह की उसकी अपनी सगी बहन (आरोपी की भांजी) पर काफी समय से बेहद गलत और अमर्यादित नजर थी.

जून महीने में भी जारी रहा हत्याओं का सिलसिला: यदि हमारी पुलिस सड़कों पर वास्तव में रात में सक्रिय और मुस्तैद रहती, तो शायद बीच सड़क पर सरेआम हुई इस बड़ी घटना को समय रहते आसानी से रोका जा सकता था. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली ये हत्या की जघन्य घटनाएं सिर्फ मई माह के अंत तक ही सीमित होकर पूरी तरह थम गई हैं. नए महीने यानी जून की शुरुआत में भी राजधानी लखनऊ में हत्या का एक ऐसा ही बेहद सनसनीखेज मामला ग्रामीण इलाके से सामने आया है. आगामी 2 जून को पीड़ित पिता राम शंकर सिंह ने अपने जवान बेटे की संदिग्ध मौत की लिखित सूचना देते हुए इटौंजा थाने में एक नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है.

बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की बीच सड़क पर हत्या: अधिवक्ता वीर सिंह ने आगे कहा कि विभूतिखंड जैसे पॉश इलाके में जिस क्रूरता के साथ अयोध्या से लखनऊ आए 28 वर्षीय भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी की मामूली बात पर हत्या कर दी गई, वह कानून व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है. पीड़ित की गाड़ी का कई किलोमीटर तक पीछा कर बीच सड़क पर उसे लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया और मरणासन्न स्थिति में छोड़कर आरोपी आराम से भाग गए. ऐसी खौफनाक घटनाओं के होने पर सड़कों पर PRV की तैनाती, नाइट पुलिस गश्त, सीसीटीवी कैमरों के जाल और करोड़ों के आईटीएमएस प्रोजेक्ट की मदद से अपराध की रोकथाम के लिए किए जा रहे सभी दावे पूरी तरह कोरे और खोखले लगते हैं.

पुलिस को पहुंचना होगा अपराध की जड़ों तक: हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह ने इस गंभीर मुद्दे पर अपनी महत्वपूर्ण कानूनी राय देते हुए बताया कि मई माह की इन लगातार हत्या की घटनाओं ने यह पूरी तरह साबित कर दिया है कि केवल अपराध होने के बाद त्वरित पुलिसिया कार्रवाई करना ही काफी नहीं है. पुलिस को हर हाल में अपराध और अवैध असलहों की मुख्य जड़ों तक पहुंचना होगा और इन पुरानी घटनाओं के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नई निवारक कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है. राजधानी के संभ्रांत लोगों को लखनऊ पुलिस से यह बड़ी उम्मीद है कि घटनाओं के बाद लकीर पीटने की अपेक्षा एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जाए जिससे अपराध की इन घटनाओं को सक्रियता से होने से पहले ही रोका जा सके.

मामूली विवाद में जा रही लोगों की जान: पुलिस का लगातार कहना है कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ निरंतर विशेष अभियान चलाकर बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. लेकिन जनता का तर्क है कि यदि वास्तव में जमीनी स्तर पर ऐसा कड़ा पहरा होता, तो पीजीआई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित संदीप सिंह हत्याकांड को आसानी से रोका जा सकता था. अगर स्थानीय पुलिस अपराधियों और गश्त को लेकर रात में गंभीर होती और पुलिस को आम जनता की सुरक्षा की रत्ती भर भी चिंता होती, तो विभूतिखंड थाना क्षेत्र में मात्र एक सिगरेट की खरीद के दौरान हुए मामूली विवाद में एक होनहार युवक की जान सरेआम नहीं जाती. इस हृदयविदारक घटना से साफ साबित होता है कि वीआईपी इलाकों की चमचमाती सड़कों पर भी पुलिस आम जनता को बुनियादी सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है.

संगठित अपराध रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की: दूसरी तरफ क्रिमिनल एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि शहर में किसी भी प्रकार के संगठित अपराध की पूर्ण रोकथाम के लिए सीधे तौर पर केवल पुलिस ही पूरी तरह जिम्मेदार है. यदि इस प्रकार के मामलों में ढीली पैरवी के कारण हत्या जैसी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा. इस सब प्रशासनिक खींचतान के बीच लखनऊ में मई माह में हुईं लगातार हत्या की वीभत्स घटनाओं ने आम नागरिकों के मन में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर भारी चिंता और बेचैनी बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वर्षा सिंह का कहना है कि राजधानी में तेजी से बढ़ती अनियंत्रित आबादी, बाहरी आपराधिक गिरोहों की सक्रियता और आपसी विवादों के हिंसक रूप अख्तियार करने की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हैं.

अपराध नियंत्रण में कमजोर दिखी कमिश्नरेट पुलिस: इस पूरे विवाद पर पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अधिकांश मामलों का समय रहते सफल खुलासा कर सभी नामजद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. लेकिन सजग नागरिकों का सवाल अपराधियों के खिलाफ घटना के बाद होने वाली कार्रवाई से न होकर, बल्कि मूल रूप से अपराध की रोकथाम का है, जिसमें पुलिस का तंत्र काफी कमजोर नजर आ रहा है. हालांकि, कानून के एक्सपर्ट्स का इस संबंध में कहना है कि कई आकस्मिक घटनाएं जो अचानक उपजे तीव्र आवेश में कारित की जाती हैं, उन्हें पूरी तरह रोकना किसी भी पुलिस के लिए संभव नहीं है. ऐसी तात्कालिक घटनाएं समाज में होती रहेंगी और इनके विरूद्ध सुरक्षित रहने के लिए आम लोगों को स्वयं भी काफी सजग और सतर्क रहना पड़ेगा.

दिनदहाड़े वारदातों ने दी पुलिस को चुनौती: ज्यादातर मामलों में लखनऊ पुलिस ने त्वरित विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मुठभेड़ या दबिश के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसके विपरीत कुछ ऐसी भी जघन्य घटनाएं हुईं, जिनसे पूरी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. खासकर युवाओं और नामचीन व्यापारियों से जुड़ी हत्याओं ने पूरे समाज और मीडिया का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया. कुछ दुस्साहसिक वारदातों को बेखौफ अपराधियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिनदहाड़े अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को सरेआम खुली चुनौती दी थी.

मई माह में व्यक्तिगत रंजिश, पुरानी दुश्मनी, संपत्ति विवाद और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित कई ऐसी हत्याएं हुईं, जिनमें से कुछ घटनाएं हफ्तों तक शहर में भारी चर्चा का विषय बनी रहीं. देखिए संवाददाता प्रशांत मिश्र की विशेष रिपोर्ट.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मई माह अपराध के लिहाज से काफी चिंताजनक और खौफनाक रहा. मई महीने में शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों ने न केवल आम जनता के मन में गहरे भय का माहौल बना दिया, बल्कि स्थानीय कानून-व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. लगातार सामने आई हत्या की इन वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली और अपराध नियंत्रण के उनके बड़े-बड़े दावों की जमीनी हकीकत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

शव को केले के खेत में फेंक कर हुआ फरार: आरोपी के अनुसार उसने कई बार सचिन को अकेले में बुलाकर मर्यादा में रहने के लिए समझाया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. इसी बात से गहरी रंजिश रखते हुए उसने योजनाबद्ध तरीके से 1 जून को सचिन को अपने साथ बैठाकर छककर शराब पिलाई. जब सचिन पूरी तरह नशे की हालत में बेसुध हो गया, तो आरोपी ने एक मजबूत प्लास्टिक की स्टेप (पैकिंग वाली पट्टी) से उसका गला तब तक दबाया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई. इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के तुरंत बाद उसने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से भांजे के शव को एक घने केले के खेत में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया था.

व्यक्तिगत रंजिश और सरेआम हुई हत्याओं ने नागरिकों में बढ़ाई असुरक्षा की भावना. (Photo Credit: ETV Bharat)

मई माह में हुई ये हत्याएं:

5 मई को सुशांत गोल्फ सिटी थाने के अंतर्गत सचिन यादव नाम के एक युवक की पैसे के मामलू लेनदेन में हत्या कर दी गई.

13 मई को बाजारखाला थाना क्षेत्र में मात्र 20 रुपये के लेनदेन में विजय गौतम नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई.

15 को एसजीपीजीआई में कार्यरत संविदा कर्मचारी की ईंटों से कूट कर हत्या.

19 मई को सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय शिवानी सिंह की उसके प्रेमी ने जंगल में ले जाकर हत्या कर दी.

18 मई को मड़ियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढाबा संचालक विजय यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई.

16 मई को गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर 15 वर्षीए किशोरी का शव बैग में बरामद हुआ.

26 मई को विभूतिखंड में अयोध्या से घूमने आए भाजपा युवा मोर्चा के शिवम सिंह का सिगरेट खरीदने के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपियों ने उसकी पीछे कर के उसकी पिटाई की जिसके बाद इलाज को दौरान उसकी मौत हो गई.

28 मई को थाना पीजीआई के कल्ली पश्चिम बाजार में संदीप सिंह की दिनदहाड़े गोलियों को भून कर हत्या कर दी गई.

29 मई को मृतक की मां ने पुलिस को जानकारी दी कि सरोजिनी नगर में दहेज के लिए आरोपी पवन लोधी और गोलू ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गोलू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा.

31 मई 2026 को सहादतगंज थाने क्षेत्र में 24 वर्षीय नव विवाहित महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई.

लखनऊ में कानून व्यवस्था तार-तार: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ही महीने के भीतर हत्या जैसे गंभीर अपराध की आधा दर्जन से अधिक सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं. इन लगातार हुई जघन्य घटनाओं ने कमिश्नरेट की कानून-व्यवस्था और चाक-चौबंद पुलिसिंग के दावों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी कड़ी में पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई नामचीन प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की वीभत्स हत्या ने सीधे तौर पर पुलिस को खुली चुनौती दी. हमलावरों ने इस दुस्साहसिक वारदात को उस समय दिनदहाड़े अंजाम दिया जब संदीप सिंह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरकर कार्यालय की तरफ जा रहे थे.

शराब पिलाकर मामा ने प्लास्टिक की पट्टी से घोंटा भांजे का गला, केले के खेत में मिला शव (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रॉपर्टी डीलर संदीप हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज: तभी अचानक बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने संदीप सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. हमलावरों ने बेखौफ होकर व्यस्त सड़क पर गोलियां बरसाईं जिससे आसपास के इलाके में भारी भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया. घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक 50 सेकेंड का बेहद डरावना सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि शूटरों ने संदीप पर तब तक गोलियां बरसाईं जब तक कि उसके सिर में घातक गोली नहीं लग गई.

10 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई हत्या: हाईप्रोफाइल हत्याकांड की सूचना मिलते ही डीसीपी दक्षिणी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट्स में किए गए हालिया लेन-देन को खंगाला तो पूरा विवाद कारोबार से जुड़ा पाया गया. इस पेचीदा मामले के त्वरित खुलासे के लिए यूपी एसटीएफ (STF) की भी विशेष मदद ली गई. इसके बाद एसटीएफ ने महज चार दिन के भीतर सनसनीखेज खुलासा करते हुए काकोरी के रहने वाले मास्टरमाइंड दिनेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया.

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों की लखनऊ पुलिस को दो टूक 'घटना के बाद खुलासे से ज्यादा अपराध रोकना है जरूरी' (Photo Credit: ETV Bharat)

जमीन विवाद में रची गई थी पूरी साजिश: जांच में यह मुख्य बात निकलकर सामने आई कि मृतक संदीप सिंह और मुख्य साजिशकर्ता दिनेश कुमार यादव के बीच काकोरी के एक गांव में 60 लाख रुपये की कीमती जमीन को लेकर लंबे समय से मुकदमा चल रहा था. इसी रंजिश के चलते दिनेश ने अपने निजी ड्राइवर मुबीन की मदद से 10 लाख रुपये की मोटी सुपारी देकर भाड़े के शूटरों की व्यवस्था कराई थी. पेशेवर शूटरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक संदीप के घर और ऑफिस की बकायदा रेकी की थी. इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक पुरानी अपाचे मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था.

सिगरेट विवाद में भाजपा युवा नेता की हत्या: राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके विभूतिखंड में भी 26 मई को कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली एक और बेहद शर्मनाक घटना सामने आई. यहां अयोध्या के रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य 28 वर्षीय शिवम सिंह की महज सिगरेट के लेन-देन को लेकर हुए मामूली विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस अति संवेदनशील मामले में स्थानीय पुलिस ने शुरुआती दिनों में कोई प्रभावी विधिक कार्रवाई नहीं की. आगामी 29 मई को जब इलाज के दौरान शिवम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, तब जाकर पुलिस ने पीड़ित भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया.

लापरवाही पर तीन बड़े पुलिस अफसरों पर गिरी गाज: इस गंभीर हत्याकांड में घोर लापरवाही बरतने पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने कड़ा एक्शन लेते हुए तत्कालीन एसीपी विभूतिखंड, इंस्पेक्टर विभूतिखंड और इंस्पेक्टर गोमती नगर एक्सटेंशन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया. यह घटना इसलिए भी बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि बेखौफ अपराधियों ने शिवम की गाड़ी का कई किलोमीटर तक पीछा कर उसे बीच सड़क पर पत्थर और लाठियों से बेरहमी से पीटा था. इस पूरी वारदात के दौरान न तो सड़कों पर पुलिस की कोई पीआरवी वैन दिखाई दी और न ही कोई स्थानीय नाइट गश्त देखने को मिली. हालांकि, पुलिस ने बाद में मुख्य आरोपी अनुज सिंह, शांतनु रावत, हनी तिवारी और विवेक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पीजीआई में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या और विभूतिखंड में बीजेपी नेता की लिंचिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिला धड़: इससे पहले 17 मई को लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस के एक लावारिस कोच में बक्सा और बैग मिलने से हड़कंप मच गया था. जब रेलवे कर्मचारियों ने संदेह के आधार पर उस भारी बक्से को खोला तो उसके भीतर से एक अज्ञात किशोर का धड़ बरामद हुआ. वहीं शरीर के अन्य कटे हुए टुकड़े दूसरे बैग में ठूंसकर भरे गए थे, जबकि मृतक का सिर मौके से पूरी तरह गायब था. लखनऊ पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना एक बहुत बड़ी विधिक और तकनीकी चुनौती बन गया था.

लखनऊ में ऑनर किलिंग का मामला: पुलिस की तफ्तीश, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से आखिरकार इस खौफनाक ऑनर किलिंग का पर्दाफाश हो गया. जांच में पता चला कि मृतक किशोरी कुशीनगर की रहने वाली थी और वह किसी स्थानीय युवक से प्रेम करती थी जिससे उसका परिवार बेहद नाराज था. इसी नाराजगी के चलते सगे पिता ने अपनी ही बहन और बहनोई के साथ मिलकर बेटी की गला घोंटकर हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर ट्रेन में रख दिए. इसी तरह 28 मई को अवध विहार क्षेत्र में 30 वर्षीय सचिन यादव का शव भी संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था.

रुपयों के विवाद में सचिन यादव का मर्डर: सचिन यादव की मौत के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उसका कुछ स्थानीय दबंगों के साथ पैसों के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. वारदात के दिन दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी हुई जिसने देखते ही देखते एक बेहद हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद दो नामजद आरोपियों ने मिलकर सचिन की पीट-पीटकर हत्या कर दी और पुलिस के समक्ष अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया. इसी बीच सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र से भी एक 22 वर्षीय युवती शिवानी की बेहद दर्दनाक हत्या का मामला प्रकाश में आया.

मौके पर जांच करते पुलिस अफसर. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुशांत गोल्फ सिटी के जंगलों में युवती की हत्या: सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने इस अंधे कत्ल के मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी 23 वर्षीय प्रेमी प्रेम कुमार मांझी को दबोच लिया है. गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को दिए अपने कबूलनामे में बताया कि उसका शिवानी के साथ पिछले 7 सालों से गहरा प्रेम संबंध चल रहा था. लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिवानी की नजदीकी उसके ऑफिस में साथ काम करने वाले मनीष नाम के एक अन्य युवक से काफी बढ़ गई थी. प्रेमी प्रेम कुमार ने शिवानी के मोबाइल में मनीष के साथ उसकी कुछ निजी तस्वीरें देख ली थीं जो उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था.

ईंट से चेहरा कुचलकर मिटाने की कोशिश की पहचान: इसी बात से आगबबूला होकर उसने शिवानी को आखिरी बार बातचीत करने के बहाने बुलाया और सुशांत गोल्फ सिटी के घने जंगलों में ले जाकर रबर के पाइप से उसका गला घोंट दिया. हत्या करने के बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने सीमेंट की भारी ईंट से शिवानी के चेहरे को बुरी तरह कुचलकर विकृत कर दिया ताकि शव की पहचान न हो सके. मृतका शिवानी वृंदावन गेट स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी में चैनल पार्टनर के तौर पर काम करती थी और अपने परिवार की इकलौती आर्थिक मददगार थी.

हाथों की मेहंदी देखकर मां ने पहचानी बेटी की लाश: शिवानी की आगामी दिनों में कहीं और शादी तय हो चुकी थी और बीते 4 मई को ही उसकी सगाई बड़े धूमधाम से संपन्न हुई थी. जब शिवानी 17 मई को ऑफिस के लिए निकली और वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने जब मर्चरी में रखा अज्ञात शव दिखाया तो चेहरा पूरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण पहचानना नामुमकिन था. तभी अचानक रोती हुई मां की नजर मृतका के हाथों पर रची गहरी मेहंदी और कपड़ों पर गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह शव उनकी लाडली शिवानी का ही है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल भी

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