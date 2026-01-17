ETV Bharat / state

हैवान पति; नर्स पत्नी को पीट-पीट कर मार डाला, ससुर से कहा-मर गई तुम्हारी बेटी, ले जाओ

लखनऊ : लोहिया अस्पताल में संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स को हैवान बन कर पति ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया. इसके बाद खुद ही अपने ससुर को फोन पर मरने की सूचना दी. आननफानन ससुराल पहुंचे पिता ने बेटी को लोहिया अस्पताल पहुंचाया. जहां प्राथमिक जांच के बाद डाॅक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया. कोमा में जाने के पांच दिन बाद बीते शुक्रवार को नर्स की मौत हो गई. इसके बाद नर्स के पिता की तहरीर के आधार पर पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. पुलिस आरोपियों के तलाश के दावे कर रही है.

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया ​कि मड़ियांव निवासी राजकुमार राय के बेटी प्रीति राय (30) की शादी वर्ष 2022 में गोरखपुर निवासी मृत्युंजय से हुई थी. प्रीति लोहिया अस्पताल में संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि पांच दिन पहले किसी बात को लेकर मृत्युंजय ने प्रीति के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. इसके बाद उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

नर्स प्रीति राय के पिता राजकुमार का आरोप है कि मृत्युंजय शराबी है और उसने दहेज व रुपयों की मांग को लेकर बेटी को बेहरमी से पीटा था. मारपीट के बाद मृत्युंजय ने ही फोन कर जानकारी दी थी कि तुम्हारी बेटी मर गई है, आकर इसे ले जाओ. मौके पर पहुंचा तो प्रीति मरणासन्न हालत में कमरे की चौखट पर पड़ी थी. उसे आननफानन लाहिया अस्पताल पहुंचाया. जहां डाॅक्टरों ने ब्रेन डेड होने की बात कही. करीब पांच दिनों तक अस्पताल में मौत से जंग लड़ने के बाद शुक्रवार को प्रीति की सांसें टूट गईं.