लखनऊ क्राइम: दूसरी जगह शादी नहीं, प्यार में मिले धोखे की वज़ह से आशिक ने उतारा था मौत के घाट
22 वर्षीय शिवानी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी 23 वर्षीय प्रेम कुमार मांझी को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 5:20 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों हुई 22 वर्षीय शिवानी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी 23 वर्षीय प्रेम कुमार मांझी को गिरफ्तार कर लिया है.
प्रेम कुमार ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि उसका और शिवानी का 7 साल पुराना रिश्ता था. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. पिछले दिनों उसकी नजदीकी उसके साथ ऑफिस में काम करने वाले मनीष से काफी बढ़ गई थी.
मनीष के साथ उसकी फोटो उसने शिवानी के फोन में देख ली थी. आरोपी को यह बिल्कुल नहीं पसंद था कि शिवानी, मनीष से बातचीत करे. इसी बात को लेकर वह नाराज़ था.
घटना के दिन उसने शिवानी को मिलने के लिए बुलाया और बहाने से थाना क्षेत्र के जंगलों में ले जाकर उसकी पाइप से गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी शिवानी से इतना नाराज़ था कि उसने सीमेंट की ईंट से उसके चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया. चेहरे को ज़ख्मी करने के पीछे एक रीजन यह भी था कि शव को पहचाना न जा सके.
वहीं शिवानी और आरोपी प्रेम कुमार लंबे समय से रिश्ते में थे. इसी बीच शिवानी की शादी तय हो गई. आरोपी युवक ने बताया कि उसे शिवानी की शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसी बीच शिवानी ने उससे बातचीत करना कम कर दिया था. वह शिवानी से बात ना कर सके इसके लिए उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था.
यहां तक शिवानी ने पुराने प्रेमी प्रेम कुमार से दूरी बनाने के लिए अपना फोन भी बंद कर दिया था. इसीलिए घटना से ठीक पहले आरोपी प्रेमी शिवानी के ऑफिस पहुंचा था. जहां पर उसने उसकी सहेली से फोन नंबर लिया. इसके बाद उसने शिवानी से बात की और एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया. इसी बहाने से उसने शिवानी को बुलाया और इसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया.
शिवानी अपने माता-पिता, गीता व दीपू के साथ एलडीको के उद्यान रक्षा खंड में किराए के मकान पर रहती थी. घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए शिवानी वृंदावन गेट दो स्थित साई कांप्लेक्स में एमआईएम रियल एस्टेट कंपनी में चैनल पार्टनर के तौर पर नौकरी करती थी. वहीं पिछले 7 वर्षों से डिलीवरी बॉय का काम करने वाले प्रेम कुमार मांझी से शिवानी की दोस्ती थी. दोनों में प्रेम संबंध था.
पिछले दिनों सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल एरिया में एक लड़की का शव मिला था. शव मिलने से हड़कंप मच गया था, क्योंकि शव के चेहरे को बुरी तरीके से डैमेज किया गया था.
इसी बीच शिवानी के पिता दीपू और मां गीता अपनी बेटी शिवानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सुशांत गोल्ड सिटी थाने पहुंचे. वहां पर पुलिस ने उन्हें बताया कि एक लड़की की लाश मिली है.
पुलिस ने परिजनों को फोटो दिखाई तो पहचान में दिक्कत हुई, जिसके बाद में मोर्चरी ले जाया गया. मोर्चरी में उन्होंने शव को देखा, तो वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि यह उनकी बेटी शिवानी है, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से चोटिल था.
इसी बीच मां की नज़र उसके हाथों पर लगी मेहंदी और कपड़ों पर गई, जिसके बाद वह पहचान गई की यह शव उसकी बेटी शिवानी का ही है.
शिवानी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, इसीलिए उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी. 4 मई को शिवानी की प्रकाश नाम के लड़के से सगाई हुई थी. इसके बाद परिवार शादी की तैयारी में लगा हुआ था. 17 मई रविवार को सुबह 10 बजे शिवानी अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई. इसके बाद सोमवार अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब सुशांत गोल्ड सिटी थाने क्षेत्र के अंतर्गत शिवानी का शव पुलिस को मिला था.
लखनऊ पुलिस की ओर से जारी किए गए प्रेसनोट के अनुसार आरोपी ने अपने कबूलनामा में बताया कि वह शिवानी और मनीष के संबंध को लेकर काफी नाराज़ था. मनीष, शिवानी को लेकर इधर-उधर घूमता फिरता था, जिसको देखकर उसे काफी बुरा लगता था.
रविवार सुबह 9:30 बजे के करीब वह शिवानी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर रेलवे लाइन के पास स्थित जंगलों में ले गया, जहां पर उसने पहले शिवानी से मनीष के साथ घूमने फिरने की बात की और इसी दौरान उसने रबड़ के पाइप से शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस शिवानी के शव तक ना पहुंच सके इसलिए उसने शिवानी के फोन को तेलीबाग स्थित नहर में फेंक दिया था.