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लखनऊ: 'करन' बनकर जुबेर ने किया यौन शोषण; मां ने बुर्का पहनाकर कलमा पढ़ने को किया मजबूर, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में इन दिनों दो अलग-अलग इलाकों से युवतियों को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले सामने आए हैं. पीजीआई क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को उसी कैंपस के रहने वाले इरशाद द्वारा जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा है. वहीं, दूसरी घटना पारा इलाके की है, जहां जुबेर नाम के युवक ने 'करन' बनकर पहले हिंदू युवती से दोस्ती की और बाद में उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया. दोनों ही मामलों में पीड़ितों की शिकायत के आधार पर लखनऊ पुलिस ने संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

नौकरी के बहाने तेलीबाग बाजार से गायब हुई युवती: पीजीआई थाना क्षेत्र की घटना को लेकर पीड़ित युवती के परिजनों ने थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है. परिजनों का आरोप है कि उनकी पुत्री को वहीं का रहने वाला इरशाद 21 मई को नौकरी लगवाने के सिलसिले में तेलीबाग स्थित बाजार ले गया था और वहीं से जबरन गायब कर दिया. युवती के पिता के अनुसार, आरोपी इरशाद काफी दिनों से उनकी बेटी को रास्ते में आते-जाते परेशान कर रहा था. इस संबंध में पहले भी कई बार मौखिक और लिखित शिकायत पीजीआई थाने पर की गई थी.

बदले की भावना से वारदात को अंजाम देने का आरोप: बेटी के अचानक गायब हो जाने को लेकर पूरा परिवार इस समय काफी दहशत और सदमे में है. पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के पास एक रिश्तेदार का फोन आया था, जिसने बताया कि उसने युवती को इरशाद के साथ जाते देखा है. पिता का आरोप है कि पहले की गई शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई न होने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद थे. इसी वजह से शातिर आरोपी ने बदला लेने के लिए उनकी बेटी को अगवा कर लिया है.

पारा में 'करन' बनकर जुबेर ने की धोखाधड़ी: दूसरी तरफ, पारा इलाके में लव जिहाद और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. काफी समय बीतने के बाद जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया, तब जाकर उसे आरोपी की असली पहचान 'जुबेर' के रूप में पता चली. सच्चाई सामने आने पर आरोपी और उसके परिवार ने शादी के लिए युवती के सामने जबरन इस्लाम कबूल करने की शर्त रख दी.