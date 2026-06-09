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लखनऊ: 'करन' बनकर जुबेर ने किया यौन शोषण; मां ने बुर्का पहनाकर कलमा पढ़ने को किया मजबूर, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ के पारा में जुबेर ने 'करन' बनकर युवती से दोस्ती की और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. विरोध करने पर मारपीट की.

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'इस्लाम कबूलने पर मिलेंगे 12 लाख', लखनऊ के पारा में धर्मांतरण के आरोप में जुबेर अंसारी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:26 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में इन दिनों दो अलग-अलग इलाकों से युवतियों को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले सामने आए हैं. पीजीआई क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को उसी कैंपस के रहने वाले इरशाद द्वारा जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा है. वहीं, दूसरी घटना पारा इलाके की है, जहां जुबेर नाम के युवक ने 'करन' बनकर पहले हिंदू युवती से दोस्ती की और बाद में उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया. दोनों ही मामलों में पीड़ितों की शिकायत के आधार पर लखनऊ पुलिस ने संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

नौकरी के बहाने तेलीबाग बाजार से गायब हुई युवती: पीजीआई थाना क्षेत्र की घटना को लेकर पीड़ित युवती के परिजनों ने थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है. परिजनों का आरोप है कि उनकी पुत्री को वहीं का रहने वाला इरशाद 21 मई को नौकरी लगवाने के सिलसिले में तेलीबाग स्थित बाजार ले गया था और वहीं से जबरन गायब कर दिया. युवती के पिता के अनुसार, आरोपी इरशाद काफी दिनों से उनकी बेटी को रास्ते में आते-जाते परेशान कर रहा था. इस संबंध में पहले भी कई बार मौखिक और लिखित शिकायत पीजीआई थाने पर की गई थी.

बदले की भावना से वारदात को अंजाम देने का आरोप: बेटी के अचानक गायब हो जाने को लेकर पूरा परिवार इस समय काफी दहशत और सदमे में है. पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के पास एक रिश्तेदार का फोन आया था, जिसने बताया कि उसने युवती को इरशाद के साथ जाते देखा है. पिता का आरोप है कि पहले की गई शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई न होने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद थे. इसी वजह से शातिर आरोपी ने बदला लेने के लिए उनकी बेटी को अगवा कर लिया है.

पारा में 'करन' बनकर जुबेर ने की धोखाधड़ी: दूसरी तरफ, पारा इलाके में लव जिहाद और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. काफी समय बीतने के बाद जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया, तब जाकर उसे आरोपी की असली पहचान 'जुबेर' के रूप में पता चली. सच्चाई सामने आने पर आरोपी और उसके परिवार ने शादी के लिए युवती के सामने जबरन इस्लाम कबूल करने की शर्त रख दी.

धर्मांतरण करने पर 12 लाख रुपये का दिया लालच: पीड़िता का आरोप है कि जुबेर की मां ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और कलमा पढ़ने के लिए प्रताड़ित किया. पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि जुबेर की मां ने उससे कहा कि यदि वह इस्लाम कबूल कर लेती है, तो उसे मदरसे की तरफ से 12 लाख रुपये मिलेंगे. जब पीड़ित युवती ने इन अनैतिक बातों का विरोध किया, तो आरोपी के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की. पीड़िता के मुताबिक, जुबेर ने धोखे से उसके करीब ढाई लाख रुपये कैश और पांच लाख रुपये के सोने के जेवर भी हड़प लिए हैं.

मुख्य आरोपी जुबेर गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस ने जुबेर अंसारी, उसके पिता जुनैद, मां महरून निशा और बहनों मुस्कान व खुशनुमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पारा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है. पीजीआई प्रकरण पर डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि धर्मांतरण का विषय अभी इस केस में सीधे संज्ञान में नहीं आया है, बल्कि पिता ने जबरन भगा ले जाने का आरोप लगाया है. पुलिस टीम युवती को बरामद करने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद उसका मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराया जाएगा.

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