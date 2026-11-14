क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, शादी में आने का दिया निमंत्रण
लखनऊ में 4 दिसंबर को प्रस्तावित है शादी. समारोह में राजनीति और क्रिकेट जगत की चर्चित हस्तियां शामिल होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:21 AM IST
लखनऊ : भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को रिंकू सिंह के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें विवाह समारोह में आने का निमंत्रण दिया. परिवार ने मुख्यमंत्री को शादी का कार्ड सौंपा. रिंकू सिंह की माता बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पहुंचे थे.
शादी 4 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित : रिंकू सिंह और प्रिया सरोज का विवाह 4 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित है. दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही हैं. इस समारोह में राजनीति और क्रिकेट जगत की कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.
गौरतलब है कि रिंकू सिंह ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर अपनी पहचान बनाई है. वहीं, प्रिया सरोज वाराणसी के पिंडरा तहसील के करखियांव गांव की रहने वाली हैं. 7 साल से समाजवादी पार्टी में हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने सपा के टिकट पर यूपी की मछलीशहर सीट पर महज 25 साल और 7 महीने की उम्र में जीत हासिल की है. इस जीत के साथ वह यूपी की दूसरी सबसे युवा सांसद बनी हैं. प्रिया सरोज वर्तमान सपा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं.