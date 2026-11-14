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क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, शादी में आने का दिया निमंत्रण

मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा क्रिकेट रिंकू सिंह का परिवार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को रिंकू सिंह के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें विवाह समारोह में आने का निमंत्रण दिया. परिवार ने मुख्यमंत्री को शादी का कार्ड सौंपा. रिंकू सिंह की माता बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पहुंचे थे.





शादी 4 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित : रिंकू सिंह और प्रिया सरोज का विवाह 4 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित है. दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही हैं. इस समारोह में राजनीति और क्रिकेट जगत की कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.