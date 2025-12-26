ETV Bharat / state

व्यावसायिक वाहनों पर शिकंजा; जनवरी से वीएलटीडी के साथ पैनिक बटन अनिवार्य, डिवाइस न होने पर कार्रवाई तय

लखनऊ : परिवहन विभाग साल के पहले ही दिन से व्यावसायिक वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के साथ पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य कर दिया है. नेशनल परमिट से आच्छादित वाहनों में वीएलटीडी अनिवार्य रूप से लगाना होगा. ऐसा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश की एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) की तरफ से इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है.







परिवहन विभाग की अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) सुनीता वर्मा ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में एक जनवरी से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य की गई है. बिना वीएलटीडी के मिलने वाले कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की टीम कार्रवाई करेगी. यह नियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) की अधिसूचना के मुताबिक लागू किया गया है. वीएलटीडी एआईएस 140 मानक पर होने चाहिए, साथ ही आपातकालीन सहायता बटन भी अनिवार्य होगा.