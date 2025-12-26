व्यावसायिक वाहनों पर शिकंजा; जनवरी से वीएलटीडी के साथ पैनिक बटन अनिवार्य, डिवाइस न होने पर कार्रवाई तय
परिवहन विभाग ने नेशनल परिमिट वाले व्यावसायिक वाहनों में एक जनवरी से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 9:05 PM IST
लखनऊ : परिवहन विभाग साल के पहले ही दिन से व्यावसायिक वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है. परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के साथ पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य कर दिया है. नेशनल परमिट से आच्छादित वाहनों में वीएलटीडी अनिवार्य रूप से लगाना होगा. ऐसा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश की एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) की तरफ से इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है.
परिवहन विभाग की अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) सुनीता वर्मा ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में एक जनवरी से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य की गई है. बिना वीएलटीडी के मिलने वाले कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की टीम कार्रवाई करेगी. यह नियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) की अधिसूचना के मुताबिक लागू किया गया है. वीएलटीडी एआईएस 140 मानक पर होने चाहिए, साथ ही आपातकालीन सहायता बटन भी अनिवार्य होगा.
परिवहन विभाग की तरफ से 15 कंपनियों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का टेंडर दिया गया है. यही कंपनियां वाहनों में वीएलटीडी इंस्टॉल करेंगी. सभी कंपनियों की वीएलटीडी एआईएस 140 कोड पर बनी होगी. अभी नए वाहनों में यह व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फिट होकर आएगी और फिर पुराने कॉमर्शियल वाहनों में भी लगाई जाएगी. साथ ही पैनिक बटन भी लगाना वाहन स्वामियों के लिए अनिवार्य होगा. यात्री ढोने वाले वाहनों में पैनिक बटन लगे होने से यात्रा सुरक्षित होगी. किसी तरह की जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता की जा सकेगी.
यह भी पढ़ें : महिला की सुरक्षा से खिलवाड़: स्पेशल पिंक बसों में पैनिक बटन का डायल 112 से कनेक्शन तक नहीं
यह भी पढ़ें : रोडवेज का सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर: बस में इमरजेंसी तो पैनिक बटन दबाते ही जाएगा मैसेज, आएगी मदद