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लखनऊ कोर्ट का फैसला: 20 साल पुराने अपहरण कांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा

लखनऊ :​ थाना गाजीपुर में करीब 20 साल पहले दर्ज हुए बहुचर्चित किडनैपिंग और जालसाजी मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-09) लखनऊ की अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी माना और उन्हें उम्रकैद तथा भारी अर्थदंड की सजा सुनाई. ​अभियोजन पक्ष और पुलिस की प्रभावी पैरवी के बल पर दो दशक पुरानी इस किडनैपिंग में पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिल सका.

​अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद अली, आसिफ खां और मोहम्मद जर्रार को फिरौती के लिए अपहरण के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. ​इसके साथ ही इन तीनों को धोखाधड़ी के तहत भी 5-5 साल के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

​मामले में संलिप्त सह-अभियुक्तों प्रेमजीत कुमार उर्फ मंटू, संजय कुमार और अजय प्रसाद को धारा अपहृत व्यक्ति को गुप्त रूप से छिपाकर रखने के तहत दोषी पाया गया. अदालत ने इन तीनों को भी आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. ​पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सजा पाए छह दोषियों में से कुछ गोरखपुर के निवासी हैं, जबकि अन्य का संबंध बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों से हैं.