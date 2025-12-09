ETV Bharat / state

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा पर कपल ब्लैकमेल, नौकरी से निकाला गया ATMS असिस्टेंट मैनेजर

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सुल्तानपुर के टोल प्लाजा के पास कई जोड़ों और महिलाओं की गतिविधियों की रिकार्डिंग कर ली थी.

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शर्मनाक करतूत करने वाला असिस्टेंट मैनेजर.
टोल प्लाजा पर शर्मनाक करतूत करने वाला असिस्टेंट मैनेजर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 12:16 PM IST

लखनऊ : पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर स्थित हलियापुर टोल प्लाजा पर तैनात एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार की शर्मनाक हरकत उजागर हुई है. आरोप है कि आशुतोष सरकार ने एक्सप्रेस-वे के CCTV कैमरों का दुरुपयोग कर नवविवाहित जोड़ों और महिलाओं के निजी फुटेज रिकॉर्ड किए और उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठे. मामला संज्ञान में आने पर आरोपी को नौकरी से निकाल देने की बात कही जा रही है.

मामले की शिकायत 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी. शिकायत के मुताबिक एक नवविवाहित दंपती ने टोल प्लाज़ा से कुछ पहले अपनी कार रोक कर निजी पल बिताए थे. इसी दौरान आशुतोष सरकार ने ATMS कंट्रोल रूम से कैमरे ज़ूम करके उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड कर लीं. इसके बाद वह मौके पर पहुंचा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32 हजार रुपये वसूल लिए. पीड़ितों का दावा है कि पैसे लेने के बावजूद आरोपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

इसके अलावा अब तक पांच-छह पीड़ितों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इनमें स्थानीय गांवों की कुछ महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं. जिनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया. पीड़ितों ने अपने दावों के समर्थन में स्क्रीनशॉट, ट्रांजेक्शन डिटेल और अन्य सबूत पुलिस व प्रशासन को सौंपे हैं. वहीं मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद अमला हरकत में आया और आननफानन आरोपी आशुतोष सरकार को 30 नवंबर को बर्खास्त करने की कार्रवाई कर दी गई.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आशुतोष सरकार लंबे समय से यह गोरखधंधा चला रहा था. जैसे ही CCTV पर कोई जोड़ा या महिला अकेली दिखती, वह फुटेज सेव कर मौके पर पहुंच जाता था. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निजी कंपनी को लिखा था. जिसके बाद करवाई की गई है, मगर उसकी तारीख 30 नवंबर दिखाई जा रही है. जबकि शिकायत 1 दिसंबर को की गई थी. ऐसे में आरोपी को बचाने की साजिश बताई जा रही है. हालांकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट सीईओ श्रीहरि सिंह का कहना है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. निजी कंपनी हो या आरोपित कर्मचारी दोषी मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

