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लखनऊ में जाली नोटों का जाल; 6 साल में 64 FIR, आरबीआई में पहुंची 1.80 लाख की नकली करेंसी

बरामद नकली नोटों में 20 और 50 रुपये के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है.

लखनऊ में जाली नोटों का जाल
लखनऊ में जाली नोटों का जाल (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 9:50 AM IST

5 Min Read
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लखनऊ : जाली नोटों का कारोबार पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है. पिछले छह वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 से 2026 के बीच नकली नोटों से जुड़े कुल 64 मुकदमे दर्ज किए गए. इसी दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की करेंसी चेस्ट में करीब 1.80 लाख रुपये की नकली करेंसी भी पहुंची. चौंकाने वाली बात यह है कि बरामद नकली नोटों में 20 और 50 रुपये के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है.




पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की चुनौती : जब किसी बैंक के जरिए नकली नोट RBI की करेंसी चेस्ट तक पहुंचते हैं तो RBI की ओर से संबंधित मामले में FIR दर्ज कराई जाती है. लखनऊ जोन से जुड़े ऐसे सभी मामलों की FIR महानगर थाने में दर्ज होती है, लेकिन यहीं से पुलिस की असली परीक्षा शुरू होती है. दरअसल, RBI की करेंसी चेस्ट में केवल लखनऊ शहर ही नहीं, बल्कि पूरे जोन के अलग-अलग जिलों और बैंक शाखाओं से करेंसी पहुंचती है. ऐसे में पुलिस को यह पता लगाना पड़ता है कि नकली नोट किस बैंक से आए, उससे पहले किसके पास थे, उन्हें बाजार में किसने चलाया और आखिर उनका स्रोत क्या है. एक ही मुकदमे की जांच कई जिलों तक फैल जाती है, जिससे जांच काफी जटिल हो जाती है.



NIA भी कर रही जांच : फेक करेंसी का मामला सिर्फ स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं रहता. जब जांच में अंतरराज्यीय या संगठित गिरोह के संकेत मिलते हैं, तब केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो जाती हैं. ऐसे मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी पहले कई बार जांच कर चुकी है. लखनऊ में भी कई मामलों में बड़े नेटवर्क और दूसरे राज्यों से नकली नोटों की सप्लाई के सुराग मिलने पर केंद्रीय एजेंसियों ने पड़ताल की है.



RBI की शिकायत पर महानगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा : हाल ही में RBI के तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर सुरेंद्र कुमार दुबे की शिकायत पर महानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. शिकायत के मुताबिक अलग-अलग समय पर बैंक में संदिग्ध नोट मिले थे. अप्रैल में 100 रुपये के नकली नोट मिले, जबकि फरवरी 2026 में करीब 4 हजार रुपये के जाली नोट बरामद हुए. इन सभी नोटों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस भेजा गया है.



फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद खुलेगा राज : महानगर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के मुताबिक बरामद नोटों की वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद यह स्पष्ट होगा कि नोट कहां और किस तकनीक से तैयार किए गए. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नकली नोट बाजार में किन लोगों के जरिए चलाए गए.



हर साल सामने आ रहे हैं मामले : आंकड़े बताते हैं कि जाली नोटों का सिलसिला लगातार जारी है. वर्ष 2020 में 11 FIR, वर्ष 2021 में 10 FIR, वर्ष 2022 में 11 FIR, वर्ष 2023 में 10 FIR, वर्ष 2024 में 8 FIR, वर्ष 2025 में 10 FIR, वर्ष 2026 में अब तक 4 FIR
यानी छह वर्षों में कुल 64 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं.



छोटे नोट जालसाजों की पहली पसंद : पुलिस और बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि 20 और 50 रुपये के नोटों की जांच आमतौर पर लोग गंभीरता से नहीं रखते. दुकानदार और ग्राहक जल्दबाजी में इन नोटों का लेन-देन कर लेते हैं. इसी का फायदा उठाकर जालसाज छोटे मूल्य के नकली नोट बाजार में आसानी से खपा देते हैं.



पहले भी पकड़े जा चुके हैं गिरोह : लखनऊ पुलिस इससे पहले भी कई बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर चुकी है. दुबग्गा पुलिस ने सुधीर यादव को गिरफ्तार किया था. उसके पास से नकली नोट और उन्हें चलाकर कमाए गए असली रुपये बरामद हुए थे. पूछताछ में सामने आया कि वह नकली नोट सस्ते दाम पर खरीदकर बाजार, दुकानों और शराब की दुकानों में असली बताकर चलाता था. इसी मामले में संजीव कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके पास से 6,500 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए थे.


14 लाख रुपये की नकली करेंसी भी हो चुकी है बरामद : 10 जून को मड़ियांव पुलिस ने करीब 14 लाख रुपये की नकली भारतीय करेंसी बरामद कर तीन आरोपियों.आलोक सिंह, सोनू गौड़ उर्फ गोलू और ब्रजेश विश्वकर्मा.को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 500 रुपये के 1,402 और 100 रुपये के 6,946 नकली नोट मिले थे. जांच के दौरान इस गिरोह के नेपाल कनेक्शन के भी संकेत मिले थे. जिसके बाद पुलिस ने नेटवर्क की अन्य कड़ियों की तलाश शुरू की.


ऐसे करें असली और नकली नोट की पहचान : पूर्व बैंक कर्मचारी राजकुमार मिश्रा के अनुसार किसी भी नोट को रोशनी में देखने पर उसके खाली हिस्से में महात्मा गांधी की तस्वीर और नोट का मूल्य दिखाई देना चाहिए. सुरक्षा धागे का रंग नोट को हल्का झुकाने पर बदलता है. असली नोट का कागज सामान्य कागज से अलग महसूस होता है. इसके अलावा गांधी जी की तस्वीर, अशोक स्तंभ, गवर्नर के हस्ताक्षर और दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनी उभरी हुई रेखाएं भी असली नोट की पहचान हैं. अगर किसी नोट पर संदेह हो तो उसे किसी और को देने की बजाय तुरंत बैंक या पुलिस को सौंपना चाहिए.




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