लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाल बारादरी पर नमाज विवाद; NSUI-ABVP आमने-सामने, भारी पुलिस बल तैनात

लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बारादरी को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है.

लखनऊ यूनिवर्सिटी में तैनात पुलिस.
लखनऊ यूनिवर्सिटी में तैनात पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बारादरी को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है. एक ओर एनएसयूआई और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. दूसरी ओर एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने भी विरोध दर्ज कराया है. दो छात्र गुटों के आमने-सामने होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को लाल बारादरी से दूर कर दिया है. साथ ही पूरे क्षेत्र को बैरिकेड करके भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. आम छात्रों की आवाजाही सीमित कर दी गई है.





दरअसल, 22 फरवरी को लाल बारादरी के सामने कुछ छात्रों द्वारा नमाज़ अदा किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. नमाज पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि लाल बारादरी परिसर में स्थित मस्जिद को बंद कर दिया गया है. जिसके विरोध में उन्होंने नमाज अदा की और सड़क पर इफ्तार भी किया. उनका कहना है कि रमज़ान के महीने में मस्जिद बंद किया जाना अनुचित है. वहीं दूसरे छात्र संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लाल बारादरी भवन जर्जर अवस्था में है. हाल ही में भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था. इसी कारण वहां मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहा है. प्रशासन के अनुसार वहां पर लाइब्रेरी निर्माण का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. जिसके चलते सुरक्षा कारणों से परिसर बंद किया गया है. साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी.




इधर, मामले के तूल पकड़ने पर सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी है. जमीयत उलेमा के पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे अनुचित बताया है. उनका कहना है कि मस्जिद को बंद करना निंदनीय है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.

बता दें, लाल बारादरी विश्वविद्यालय की विरासत इमारतों में शामिल है. ‘बारादरी’ शब्द फारसी मूल का है, जिसका अर्थ है बारह दरवाजों वाला भवन. अवध के नवाबी दौर में निर्मित इस इमारत का उपयोग दरबार और प्रशासनिक बैठकों के लिए किया जाता था. इसकी वास्तुकला में मुगल और नवाबी शैली की झलक मिलती है. ऊंची छतें, मेहराबदार दरवाजे और खुले बरामदे इसकी पहचान हैं. 1920 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस ऐतिहासिक भवन को परिसर में शामिल कर लिया गया और समय-समय पर इसका उपयोग शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों के लिए होता रहा है.

संपादक की पसंद

