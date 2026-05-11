महोबा की घटना को लेकर कांग्रेस ने सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, महिला अपराध पर कही बड़ी बात
महोबा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की छात्रा का 30 अप्रैल को अपहरण हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 9:53 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने महोबा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है. साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि सरकार राग अलापती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत उलट है कि यूपी में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस सुनवाई नहीं करती है, लापरवाही करती है. यूपी में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है.
कांग्रेस प्रदेश अजय राय का कहना है कि महोबा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की 25 वर्षीय छात्रा के अपहरण की घटना सामने आई है. छात्रा ने पहले से ही नामजद आरोपियों मोहित, अंकित और संतराम के उत्पीड़न और धमकियों का सामना कर रही थी. आरोपियों ने छेड़खानी की घटना के बाद मुकदमे में समझौते का दबाव भी बनाया और समझौता न करने पर छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म की धमकियां दी थीं. परिजनों ने भी इस संबंध में कई बार पुलिस को अवगत कराया. बावजूद इसके पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया. नतीजतन अपराधियों ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया.
गृहमंत्री से उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर निर्देश जारी करने का आग्रह
गृहमंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में अजय राय ने लिखा है कि महोबा से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण की घटना ने प्रदेश में "कानून का राज" के दावों की पोल खोल दी है. यह अत्यंत गंभीर है कि पीड़िता और उसका परिवार एक साल से आरोपियों से प्रताड़ित था. बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया. यह स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की विफलता है.
अजय राय के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्च संख्या को दर्शाते रहे हैं. बावजूद राज्य सरकार मीडिया के माध्यम से "कानून का राज" स्थापित होने का भ्रम फैलाने में लगी है. यूपी में अपहरण, बलात्कार, हत्या और महिला उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करती है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार "नारी शक्ति वंदन" जैसे अभियानों का प्रचार कर रही है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कठोर निर्देश जारी किए जाएं. साथ ही पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा और न्यायिक सहायता उपलब्ध कराते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कर लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
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