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महोबा की घटना को लेकर कांग्रेस ने सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, महिला अपराध पर कही बड़ी बात

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने महोबा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है. साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि सरकार राग अलापती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत उलट है कि यूपी में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस सुनवाई नहीं करती है, लापरवाही करती है. यूपी में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है.









कांग्रेस प्रदेश अजय राय का कहना है कि महोबा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की 25 वर्षीय छात्रा के अपहरण की घटना सामने आई है. छात्रा ने पहले से ही नामजद आरोपियों मोहित, अंकित और संतराम के उत्पीड़न और धमकियों का सामना कर रही थी. आरोपियों ने छेड़खानी की घटना के बाद मुकदमे में समझौते का दबाव भी बनाया और समझौता न करने पर छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म की धमकियां दी थीं. परिजनों ने भी इस संबंध में कई बार पुलिस को अवगत कराया. बावजूद इसके पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया. नतीजतन अपराधियों ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया.





गृहमंत्री से उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर निर्देश जारी करने का आग्रह



गृहमंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में अजय राय ने लिखा है कि महोबा से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण की घटना ने प्रदेश में "कानून का राज" के दावों की पोल खोल दी है. यह अत्यंत गंभीर है कि पीड़िता और उसका परिवार एक साल से आरोपियों से प्रताड़ित था. बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया. यह स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की विफलता है.