SIR के विरोध में 26 नवंबर को कांग्रेस निकालेगी संविधान बचाओ मार्च, सीट बंटवारे पर सपा से 17 नवंबर से होगी बातचीत
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:25 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज करने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकालने की बात कही है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता वोट रक्षक के रूप में काम करेगा. वहीं यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ 17 नवंबर से बातचीत शुरू होने की बात कही है.
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे को जनता ने रोक दिया था. इस चुनाव में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों और गरीबों ने संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान किया.
राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि इसके बाद केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें इन वर्गों से राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही हैं. एसआईआर के जरिए उनके मताधिकार को प्रभावित किया जा रहा है. देशभर में करीब साढ़े 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा सामने आया है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 15 प्रतिशत है.
राजेंद्र पाल गौतम का दावा है कि हटाए गए नामों में मुस्लिम मतदाताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश में करीब डेढ़ करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात सामने आ रही है. महिलाओं के वोट भी पुरुषों की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक काटे गए हैं.
राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कही गई है. कहा कि यदि मुख्यमंत्री को मतदाताओं के नाम कटने की चिंता है तो उन्हें कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव आयोग से जवाब मांगना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं.
राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर प्रक्रिया बंद करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई. साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कानून और संविधान के खिलाफ जाकर वैध मतदाताओं के नाम हटाए हैं. एसआईआर की प्रक्रिया में भाजपा की भूमिका की जांच होनी चाहिए.
राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र और प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा. कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण तथा मरम्मत में पांच से छह हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाला किया गया. ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सड़कों की गुणवत्ता से समझौता किया गया और कमीशनखोरी हुई. इस बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा. सत्ता परिवर्तन के बाद कथित घोटालों की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना" ने कहा कि एसआईआर के दौरान गांव और बूथ स्तर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं. पीलीभीत में मामला उजागर होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की गई. इससे स्पष्ट है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से जांचने की जरूरत है. बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर एसआईआर की प्रक्रिया और मतदाता सूची पर नजर रखने को कहा गया है. इस अभियान के जरिए मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी.
"मोना" ने कहा कि कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख स्थानों पर ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकालेगी. यह कार्यक्रम देशव्यापी होगा और प्रदेश मुख्यालयों पर भी आयोजन किया जाएगा. पार्टी कार्यकर्ता अब ‘वोट रक्षक’ के रूप में काम करेंगे और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएंगे. कांग्रेस मताधिकार और संविधान की सुरक्षा की लड़ाई जारी रखेगी.
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश में एसआईआर के बाद करीब 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25.70 करोड़ है और इसके 65 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 16.70 करोड़ मतदाता होने चाहिए. दुबे ने दावा किया कि हटाए गए नामों में 90 प्रतिशत तक दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता हो सकते हैं.
अभय दुबे ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ ईपीआईसी (इपिक) नंबर के आधार पर दिए जाने की व्यवस्था लागू होती है तो मतदाता सूची से नाम कटने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं. यह राजनीतिक प्रतिशोध जैसा है. कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी.
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