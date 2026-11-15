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SIR के विरोध में 26 नवंबर को कांग्रेस निकालेगी संविधान बचाओ मार्च, सीट बंटवारे पर सपा से 17 नवंबर से होगी बातचीत

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध तेज करने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में ‘संविधान बचाओ मार्च’ निकालने की बात कही है. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता वोट रक्षक के रूप में काम करेगा. वहीं यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ 17 नवंबर से बातचीत शुरू होने की बात कही है.





प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे को जनता ने रोक दिया था. इस चुनाव में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों और गरीबों ने संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान किया.