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सपा और कांग्रेस में बढ़ेगी टेंशन या बातचीत से सुलझेगी सीट पर बात!

सोमवार से सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बात ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सोमवार से तीन दिन दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होगा.सीटों पर बातचीत को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से रविवार को चार सदस्यीय कमेटी का एलान कर दिया गया. कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बातचीत के लिए टीम गठित कर दी गई है.

सहमति के बाद साझा होगी जानकारी

23, 24 और 25 नवंबर को बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देगी इस पर कमेटी मुहर लगाएगी. इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होगी और सीटों पर सहमति बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी जाएगी. सपा से रामगोपाल यादव को जिम्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है.इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन को शामिल किया गया है. समाजवादी पार्टी के तरफ से यह चारों नेता सीट बंटवारे को लेकर बात रखेंगे. कांग्रेस से प्रियंका गांधी करेंगी बात