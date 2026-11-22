सपा और कांग्रेस में बढ़ेगी टेंशन या बातचीत से सुलझेगी सीट पर बात!
किसे कितनी मिलेगी सीट, दोनों दल की टीम करेगी फैसला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सोमवार से तीन दिन दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होगा.सीटों पर बातचीत को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से रविवार को चार सदस्यीय कमेटी का एलान कर दिया गया. कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बातचीत के लिए टीम गठित कर दी गई है.
सहमति के बाद साझा होगी जानकारी
23, 24 और 25 नवंबर को बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देगी इस पर कमेटी मुहर लगाएगी. इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत होगी और सीटों पर सहमति बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी जाएगी.
सपा से रामगोपाल यादव को जिम्मा
समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को मुख्य रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है.इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा हसन को शामिल किया गया है. समाजवादी पार्टी के तरफ से यह चारों नेता सीट बंटवारे को लेकर बात रखेंगे.
कांग्रेस से प्रियंका गांधी करेंगी बात
कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस टेबल पर जो नेता बातचीत करेंगे उनमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी, पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा "मोना", कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद भी शामिल रहेंगे.
मुस्लिम सीटों पर सपा से इकरा तो कांग्रेस से मसूद रखेंगे पक्ष
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उसमें मुस्लिम सांसदों को रखा गया है. मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे. इकरा हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर दोनों नेता अपने-अपने तर्क रखेंगे. जिसके बाद कमेटी मिलजुल कर इस पर विचार करेगी. इकरा हसन का नाम सपा की तरफ से कमेटी में शामिल किए जाने के पीछे मकसद यही है कि संसद सत्र के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी के साथ इकरा हसन के रिश्ते काफी मधुर हैं. ऐसे में बातचीत करने में आसानी हो, इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया है.
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