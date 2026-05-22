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लखनऊ में हंगामा: राहुल गांधी पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने फूंका मंत्री दिनेश सिंह का पुतला, पुलिस से झड़प

जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष रूद्र दमन सिंह बबलू के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसजनों ने लखनऊ स्थित वीवीआईपी (VVIP) गेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंककर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश सिंह द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी का मामला गरमा गया है. इस बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए.

भाजपा नेताओं की भाषा पर उठाए सवाल: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विपक्ष के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी देश के करोड़ों शोषित और वंचित लोगों की बुलंद आवाज हैं. उनके विरुद्ध इस प्रकार की ओछी टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त या स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोक-झोंक: कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जबरन रोकने के लिए बदसुलूकी का सहारा लिया. इस प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तीखी नोक-झोंक और धक्का-मुक्की होती रही. जिलाध्यक्ष रूद्र दमन सिंह बबलू ने कहा कि भाजपा सरकार पुलिस के दम पर विपक्ष की आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रही है. उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा और जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष करती रहेगी.

दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: उन्होंने पुलिस प्रशासन की इस दमनकारी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की है. इस बड़े राजनीतिक प्रदर्शन में शिव बहादुर सिंह, कौशलेन्द्र सिंह, सुशील शर्मा, जितेन्द्र तिवारी और कल्लू पाल मुख्य रूप से शामिल रहे. इनके साथ ही डॉ. रिचा शर्मा, गणेशी रावत, आर्यन मिश्रा, रज्जन आचार्य रावत, अकील अहमद और नितांत सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस मौके पर प्रमोद लोधी, मेहताब जायसी, शान गनी, बब्बन पाण्डेय, जितेन्द्र गौतम, महीप सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुस्तैद रहे.

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