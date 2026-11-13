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कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम; यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन

कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों महानगर अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ ही लीगल सेल और कनेक्ट सेंटर के पदाधिकारियों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित संगठन संवाद संकल्प प्रशिक्षण कार्यशाला में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, मीडिया चेयरमैन और सांसद पवन खेड़ा, उत्तर प्रदेश के मीडिया चेयरमैन अभय दुबे समेत सभी राष्ट्रीय सचिव शामिल हुए.

इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं ने जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों के साथ ही फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों को प्रदेश सरकार के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की कमियों को किस तरह से जनता के बीच रखें, इसके बारे में मूल मंत्र दिया. कई ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच उठाने हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी. लखनऊ से संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) क्या बोले विधि एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन: उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं. इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. सोशल मीडिया, मीडिया, लीगल और कनेक्ट सेंटर. हमारे कार्यकर्ता आपस में कनेक्ट हों, प्रत्येक विधानसभा से लेकर प्रदेश कार्यालय तक एक-एक कार्यकर्ता को एक-दूसरे की जानकारी हो, इसके लिए कनेक्ट सेंटर की जानकारी दी जा रही है. इलेक्शन कमिशन फॉर्म 7 फिर से भरवा रहे हैं. फॉर्म 6 फिर से भरवा रहे हैं. फॉर्म 6 टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन का भरवा रहे हैं. कोई डिटेल नहीं दी है कि टेंपरेरी वोटर बनेगा. वह कितने महीने से वहां रह रहा है, जिससे वोटर बन जाए. यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन. (Photo Credit: ETV Bharat) फार्म 7 में किसी का भी नाम डिलीट करा देंगे तो लोगों को पता होना चाहिए कि जो फार्म 7 भरकर दे रहा है तो किसी का नाम डिलीट करने के लिए तो फॉर्म 13 और फॉर्म 14 भरने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के लोगों की है.