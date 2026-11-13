कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम; यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन
उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. सोशल मीडिया, मीडिया, लीगल और कनेक्ट सेंटर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:32 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों महानगर अध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ ही लीगल सेल और कनेक्ट सेंटर के पदाधिकारियों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया.
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित संगठन संवाद संकल्प प्रशिक्षण कार्यशाला में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, मीडिया चेयरमैन और सांसद पवन खेड़ा, उत्तर प्रदेश के मीडिया चेयरमैन अभय दुबे समेत सभी राष्ट्रीय सचिव शामिल हुए.
इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं ने जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों के साथ ही फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों को प्रदेश सरकार के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की कमियों को किस तरह से जनता के बीच रखें, इसके बारे में मूल मंत्र दिया. कई ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच उठाने हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी.
क्या बोले विधि एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन: उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं. इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं. सोशल मीडिया, मीडिया, लीगल और कनेक्ट सेंटर.
हमारे कार्यकर्ता आपस में कनेक्ट हों, प्रत्येक विधानसभा से लेकर प्रदेश कार्यालय तक एक-एक कार्यकर्ता को एक-दूसरे की जानकारी हो, इसके लिए कनेक्ट सेंटर की जानकारी दी जा रही है.
इलेक्शन कमिशन फॉर्म 7 फिर से भरवा रहे हैं. फॉर्म 6 फिर से भरवा रहे हैं. फॉर्म 6 टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन का भरवा रहे हैं. कोई डिटेल नहीं दी है कि टेंपरेरी वोटर बनेगा. वह कितने महीने से वहां रह रहा है, जिससे वोटर बन जाए.
फार्म 7 में किसी का भी नाम डिलीट करा देंगे तो लोगों को पता होना चाहिए कि जो फार्म 7 भरकर दे रहा है तो किसी का नाम डिलीट करने के लिए तो फॉर्म 13 और फॉर्म 14 भरने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के लोगों की है.
फॉर्म 13 उनके लिए है जिनका नाम काटा जा रहा है. फॉर्म 14 उनके लिए जिनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है. यह सब ट्रेनिंग कैंप में रखा गया है. सभी जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और पार्टी वर्करों को यह जानकारी दी जा रही है कि वह इस पर नजर रखें.
क्या बोलीं प्रदेश अध्यक्ष: कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का कहना है कि आज हमारी जो जिलों की 134 इकाई है. जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष, हमारे फ्रंटल के सभी अध्यक्ष इन सभी की आज कार्यशाला है. चार विषयों पर कार्यशाला रखी गई है.
हमारा जो बार रूम है. सोशल मीडिया, मीडिया और लीगल सेल, इनकी कार्यशाला है. यह 2027 के चुनाव की तैयारी है. जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन लड़ेगा, उन सीटों पर भी तो हम चुनाव लड़ेंगे. हमें तो वहां भी उनकी मदद करनी है.
2024 में आप देखिए जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ा था पार्लियामेंट में वहां पर हमारे गठबंधन ने पूरी ताकत लगाई थी. जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं लड़ा था, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा था वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने पूरी ताकत लगाई थी.
हमें तो अपने आप को हर जगह मजबूत करना है, जिससे गठबंधन को मजबूत किया जा सके. यह जो तीसरा गठबंधन हुआ है, उस पर क्या ही कहना है. गठबंधन तो राजनीति के हिस्से हैं, होते ही रहते हैं. ओवैसी जो कह रहे हैं, यह उनका विषय है. कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आज की तारीख में मजबूत है.
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