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'जो न हुआ राम का, वह क्या होगा आपका': चढ़ावा चोरी मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस, यूपी के गांव-गांव में चलेगा विशेष अभियान

लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने श्रद्धांजलि दी.

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कंप्यूटर क्रांति के विरोध को लेकर बोले अजय राय: जिस तकनीक का विरोध हुआ, आज वही युवाओं की ताकत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 5:50 PM IST

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लखनऊ: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में सादगी के साथ मनाई गई. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने राजीव जी के चित्र पर पुष्पांजलि दी. AICC प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी अभियान: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Video Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस यूपी के गांव-गांव में "जो ना हुआ राम का, वह क्या होगा आपका" शीर्षक से जनजागरण अभियान चलाएगी. एक सप्ताह के अंदर इस अभियान का पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव तक लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा. गुरुवार को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने यह जानकारी दी.

पीएम मोदी और गृहमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल: पत्रकार वार्ता के दौरान यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हर अच्छे काम का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेते हैं, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है. उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के अलावा देश और विदेश से भी राम मंदिर निर्माण के लिए दान आया था, तो यह सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि देशव्यापी मुद्दा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार केवल छोटे कर्मचारियों को जेल भेजकर इतिश्री कर रही है.

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उदयभान सिंह उर्फ खिलाड़ी सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ली. (Photo Credit: ETV Bharat)

एसआईटी प्रमुख की नियुक्ति पर अजय राय का हमला: इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी करने वाले लोग भगवान के धाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने एसआईटी जांच को संदेहास्पद बताते हुए कहा कि जांच की जिम्मेदारी जिस अधिकारी को सौंपी गई है, वे पूर्व में भी विवादों में रहे हैं. अजय राय ने आरोप लगाया कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि मुख्य जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

वंदे मातरम विवाद और आरएसएस को खुली चुनौती: वंदे मातरम गीत पर मचे बवाल को लेकर अजय राय ने कहा कि वर्ष 1937 से कांग्रेस पार्टी अपने हर अधिवेशन में वंदे मातरम का सम्मानपूर्वक गान करती आ रही है. उन्होंने आरएसएस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने पथ संचलन में वंदे मातरम का गान कराएं और भगवा झंडे के बजाय हाथों में तिरंगा लेकर चलें. वहीं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने कहा कि उनके पास जमीन खरीद-फरोख्त और चढ़ावा चोरी से जुड़े कई अहम साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें एसआईटी अनदेखा कर रही है.

भारत को विश्व पटल पर स्थापित किया: उन्होंने देश में सूचना और तकनीकी क्रांति लाकर भारत को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित किया. पंचायती राज व्यवस्था और सत्ता के विकेंद्रीकरण के जरिए उन्होंने पंचायतों को मजबूत बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया. राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश के विकास के लिए जो योगदान दिया, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में उनके ऐतिहासिक कार्यों को विस्मृत नहीं किया जा सकता.

युवाओं को मताधिकार और महिलाओं को आरक्षण: उन्होंने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का न केवल सपना देखा, बल्कि इसके लिए कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए. चाहे वह युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार देना हो या संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देना. इसका असर आज हमारे समाज में साफ देखने को मिल रहा है और महिलाएं राजनीति में मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं. देश में कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है, जिसका उस समय भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक विरोध किया था.

देश के युवाओं को मिली वैश्विक पहचान: आज उसी कंप्यूटर क्रांति के चलते हमारे देश के युवाओं ने पूरे विश्व में न सिर्फ नौकरियां प्राप्त की हैं, बल्कि हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका भी निभा रहे हैं. चाहे वह बैंकिंग का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो या रक्षा क्षेत्र, कंप्यूटर आज हर जगह अहम हिस्सा है और देश 21वीं सदी में स्थापित हुआ है. इस मौके पर एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव व सहप्रभारी संजीव आर्या, अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी और अब्दुल हन्नान मौजूद रहे. साथ ही सांसद राकेश राठौर, डॉ. सीपी राय, पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ल, सोहेल अख्तर अंसारी, शिव पांडेय, विश्वविजय सिंह, प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, प्रतिभा अटल पाल, संजय दीक्षित, नितिन शर्मा, बृजेंद्र कुमार सिंह, रफत फातिमा और जयवंत सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे.

उदयभान सिंह समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल: कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए धौरहरा से जिला पंचायत सदस्य रहे उदयभान सिंह उर्फ खिलाड़ी सिंह ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों, ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समक्ष पार्टी का दामन थामा. प्रदेश कांग्रेस के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा ने सभी नए सदस्यों को विधिवत कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई. इस अवसर पर पार्टी में नए साथियों का उत्साह के साथ स्वागत किया गया.

अजय राय ने कहा- पार्टी का कारवां लगातार बढ़ रहा: इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कारवां लगातार बढ़ रहा है. समाज के हर वर्ग के लोग अनवरत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है.

आगामी चुनावों में ऐतिहासिक विजय का दावा: अजय राय ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, उससे पार्टी संगठन को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिलेगी. नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी में सभी को पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी.

कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता रहे उपस्थित: इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई प्रमुख और वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे. कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर, पूर्व विधायक सोहेल अख्तर अंसारी और पूर्व विधायक श्यामकिशोर शुक्ल शामिल हुए. इसके अलावा प्रतिभा अटल पाल तथा जयवंत सिंह सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी नए सदस्यों का उत्साहवर्धन किया.

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Last Updated : August 20, 2026 at 5:50 PM IST

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