लखनऊ में कांग्रेस करेगी बड़ी रैली, विधायक आराधना मिश्रा ने बताया ये है पार्टी का प्लान

लखनऊ: कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने प्रेसवार्ता कर पार्टी की अगले 100 दिनों की कार्ययोजना की घोषणा की. कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट चोरी के मंसूबों पर काम कर रही है, मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म कर उसे मात्र एक योजना बनाने का कुचक्र रच रही है. एसआईआर के जरिए हमारे वोटों को काटने की साजिश कर रही है, लेकिन भाजपा के नापाक मंसूबों को न पूरा होने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कहा कि कांग्रेस की यूपीए-1 सरकार ने दो फरवरी 2006 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक नरेगा अधिनियम को लागू किया था. रोजगार का अधिकर और इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीबों रोजगार उपलब्ध कराने की यह एक विश्व विख्यात योजना थी. मनरेगा ने स्थाई परिसंपत्तियों के अलावा रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण मजदूरों का सम्मान बढ़ाया. महिला सशक्तिकरण और महिला मजदूरों को बराबरी का दर्जा देने के लिए यह योजना सफल रही. ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार देकर ग्रामीण विकास के लिए कार्ययोजना बनाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया. चाहे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी का समय रहा हो या कोविड जैसी भयंकर महामारी का समय हो, मनरेगा योजना संजीवनी के रूप में ग्रामीण भारत के लिए काम आई. कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि मनरेगा योजना को वापस लाने के लिए हम जनआंदोलन करके बाध्य करेंगे. मजदूर के अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है और मनरेगा मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये हो, यह कांग्रेस का वचन हो.

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने पूरे प्रदेश में एसआईआर कार्य की निगरानी करने के लिए सांसदों/पूर्व सांसद और विधायकों/पूर्व विधायकों की मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी है, जिसके माध्यम से एक माह के अंदर प्रदेश भर में जायज मतदाताओं के काटे गए नाम, छूटे हुए मतदाताओं के और नए मतदाताओं का फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा. बता दें कि एसआईआर के पूर्व ही पार्टी ने प्रदेश में बूथ स्तरों पर 1600 एसआईआर कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति कर दी है. आराधना ने बताया कि पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत पंचायत चुनावी की तैयारी कर चुकी है और इस चुनावी रण कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ अकेले चुनावी रण में उतरेगी.



विधायक आराधना मिश्रा ने बताया कि स्नातक/शिक्षक विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरेगी. इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मतदाता बनाने का. आज तक स्नातक चुनाव के लिए लगभग 80 हजार और शिक्षक चुनाव के लिए लगभग 32 हजार मतदाता बनाए जा चुके हैं. छह सीटों पर पार्टी ने कोऑर्डिनेटरों की घोषणा कर दी है. बताया कि पार्टी ने वाराणसी स्नातक सीट पर अरविन्द सिंह पटेल और वाराणसी शिक्षक सीट पर संजय प्रियदर्शी, मेरठ स्नातक सीट पर विक्रांत वशिष्ठ और मेरठ शिक्षक सीट पर बाकिर हुसैन उर्फ बाकिर हुसैन, लखनऊ स्नातक सीट पर देवमणि तिवारी और आगरा स्नातक सीट पर रघुराज सिंह पाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. बताया कि पूरे प्रदेश में संविधान संवाद महापंचायत आयोजित करने के बाद लखनऊ के रमाबाई अम्बेड़कर मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा.

