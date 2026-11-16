यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा से मांगी 181 सीटें, अजय माकन बने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन
विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटें मांगी हैं. अजय माकन को यूपी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:34 PM IST
लखनऊ: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से कुल 181 सीटें देने की बड़ी डिमांड रखी है. इस अहम मुद्दे को लेकर दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई है. अब इसके अगले चरण में लखनऊ में दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता आपस में बैठकर सीटों के अंतिम समीकरण को फाइनल करेंगे. सीटों का तालमेल तय होते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना जोरदार इलेक्शन कैंपेन आगामी दिसंबर माह से शुरू कर देगी.
अजय माकन बने यूपी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन: चुनावी अभियान से पहले योग्य प्रत्याशियों के चयन के लिए सोमवार देर शाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी गई है. यह विशेष कमेटी प्रदेश की सभी सीटों पर गहन मंथन करके केवल जिताऊ और मजबूत उम्मीदवारों का चयन करेगी. कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है. इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी में सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक बीवी श्रीनिवास और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता असलम शेख को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
मजबूत प्रत्याशियों पर रहेगा पूरा फोकस: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने इस नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यूपी चुनावों के लिए इस मजबूत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को चेयरमैन, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक बीवी श्रीनिवास तथा असलम शेख को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह कमेटी चुनाव में दावेदारी करने वाले सभी प्रत्याशियों की बारीकी से स्क्रीनिंग करेगी और सबसे बेहतर चेहरों को आगे लाएगी. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सही और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सकेगी और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी.
जल्द घोषित होगी प्रदेश कार्यकारिणी: संगठन को चुनावी मोड में रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले दिनों जिला और शहर अध्यक्षों की नई कमेटी बनाने के बजाय पुरानी कमेटी को ही रिन्यूअल कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब पुराने और अनुभवी जिलाध्यक्ष तथा शहर अध्यक्ष ही अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव की पूरी कमान संभालेंगे. इसके अलावा संगठन को और अधिक धार देने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की भी जल्द ही पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाएगी. समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर मुहर लगते ही कांग्रेस पार्टी हर एक सीट पर पूरी ताकत के साथ प्रचार-प्रसार में जुट जाएगी.
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