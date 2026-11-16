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यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा से मांगी 181 सीटें, अजय माकन बने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन

दिसंबर माह से अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगी कांग्रेस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से कुल 181 सीटें देने की बड़ी डिमांड रखी है. इस अहम मुद्दे को लेकर दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई है. अब इसके अगले चरण में लखनऊ में दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता आपस में बैठकर सीटों के अंतिम समीकरण को फाइनल करेंगे. सीटों का तालमेल तय होते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना जोरदार इलेक्शन कैंपेन आगामी दिसंबर माह से शुरू कर देगी.

अजय माकन बने यूपी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन: चुनावी अभियान से पहले योग्य प्रत्याशियों के चयन के लिए सोमवार देर शाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी गई है. यह विशेष कमेटी प्रदेश की सभी सीटों पर गहन मंथन करके केवल जिताऊ और मजबूत उम्मीदवारों का चयन करेगी. कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है. इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी में सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक बीवी श्रीनिवास और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता असलम शेख को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने की यूपी स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा. (Photo Credit: ETV Bharat) मजबूत प्रत्याशियों पर रहेगा पूरा फोकस: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने इस नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यूपी चुनावों के लिए इस मजबूत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को चेयरमैन, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक बीवी श्रीनिवास तथा असलम शेख को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह कमेटी चुनाव में दावेदारी करने वाले सभी प्रत्याशियों की बारीकी से स्क्रीनिंग करेगी और सबसे बेहतर चेहरों को आगे लाएगी. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सही और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सकेगी और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी.