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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का संगठनात्मक दांव, प्रदेश के 6 नेताओं को बनाया राष्ट्रीय सचिव, ब्राह्मण, मुस्लिम और महिलाओं को नहीं मिली जगह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कांग्रेस पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां के छह नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उत्तर प्रदेश के इन छह नेताओं को पार्टी आलाकमान ने राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है. इस नई सूची में अयोध्या, रायबरेली, गाजीपुर, गोरखपुर, नोएडा और मेरठ जिलों के नेताओं का राष्ट्रीय सचिव पद के लिए मनोनयन किया गया है. पार्टी ने इन नेताओं का चयन कर यह राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है.

सवर्ण, पिछड़ा और दलित वर्ग को मिली जगह, पर ब्राह्मण, मुस्लिम और महिलाएं रहीं नदारद

पार्टी की तरफ से जारी इस सूची में सवर्ण, पिछड़ा और दलित वर्ग के नेताओं को शामिल कर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि सवर्णों में ब्राह्मण नेताओं को पार्टी ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया है और उत्तर प्रदेश के किसी भी ब्राह्मण नेता को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं सौंपा गया है.