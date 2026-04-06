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Know Your Bus: स्कूली वाहनों की सेफ़्टी अब अभिभावकों के हाथ, QR कोड से मिलेगी हर जानकारी

स्कूली वाहनों का सारा ब्यौरा पोर्टल पर लाने के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (आईएसवीएमपी) डेवलप किया गया. अब स्कूली वाहनों पर क्यूआर कोड

स्कूली वाहनों पर शिकंजा. QR कोड भी लगेंगे.
स्कूली वाहनों पर शिकंजा. QR कोड भी लगेंगे. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:34 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 1:18 PM IST

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लखनऊ : स्कूली वाहन संचालकों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग तमाम तरह की तैयारी कर रही है. इस कड़ी में स्कूली वाहनों का सारा ब्यौरा पोर्टल पर लाने के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (आईएसवीएमपी) डेवलप किया गया. अब स्कूली वाहनों पर क्यूआर कोड लगाए जाने का प्लान है. क्यूआर कोड स्कैन करके अभिभावक अपने बच्चे के स्कूली वाहन की पूरी डिटेल जान सकेंगे. क्यूआर कोड में वाहन की फिटनेस, परमिट, वाहन चालक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिखेगा. इसके अलावा पोर्टल पर "Know Your Bus" सुविधा भी उपलब्ध है.


यहां मिलेगा स्कूली वाहनों का सारा ब्यौरा.
यहां मिलेगा स्कूली वाहनों का सारा ब्यौरा. (Photo Credit : ETV Bharat)

लखनऊ समेत प्रदेश के जिलों में स्कूली वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद परिवहन विभाग एक्शन में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाह स्कूली वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसी के तहत मुख्य सचिव ने एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश में स्कूली वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया है. साथ ही परिवहन विभाग ने इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (ISVM Portal) पर प्रदेश के सभी स्कूली वाहनों का ब्यौरा करने की मुहिम चलाई है. इसी कड़ीं अब स्कूली वाहनों पर क्यूआर कोड लगाए जाने की भी तैयारी है. क्यूआर कोड में वाहन और चालक से संबंधित सारी डिटेल है. अभिभावक क्यू आर कोड स्कैन कर सारी डिटेल जान सकते हैं. इसके अलावा ISVM Portal पर "Know Your Bus" के माध्यम से वाहन संबंधी विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं.




पहली बार डेवलप हुआ इस तरह का पोर्टल : उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का पोर्टल पहले उपलब्ध नहीं था. परिवहन विभाग की तरफ से पहली बार डेवलप UP-ISVMP एक अप्रैल से लाइव हुआ. https://upisvmp.com पोर्टल विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और वैधानिक अनुपालन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है. जिस पर वाहनों का पंजीकरण, दस्तावेज़ की निगरानी और अनुपालन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है. जिला और विद्यालय स्तरीय परिवहन यान सुरक्षा समितियों को सुदृढ़ किया जा रहा है. इन समितियों की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है. विद्यालय प्रबंधन समिति की विवरण अंकन, शपथ पत्र अपलोड और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है.


पोर्टल की लॉगिन सुविधा : पोर्टल को परिवहन आयुक्त कार्यालय, संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी/ डीआईओएस, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, विद्यालय प्रबंधन के लोग लाॅगिन कर सकते हैं.





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Last Updated : April 6, 2026 at 1:18 PM IST

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