IGRS को लेकर अधिकारियों पर नाराज हुए लखनऊ कमिश्नर, कहा- किसानों को बताया जाए लैंड पूलिंग के फायदे
मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि IGRS के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण कराकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 8:41 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की आईटी सिटी व वेलनेस सिटी योजना के लिए भूमि जुटाने के लिए किसानों को लैंड पूलिंग नीति के फायदे बताये जाएंगे. इसके लिए किसानों के साथ खुली बैठक आयोजित करने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा.
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गुरुवार को LDA के पारिजात सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में इस बारे में निर्देश दिये. बैठक में LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.
मंडलायुक्त ने आवासीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्राधिकरण को लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले भूमि-स्वामियों को कई गुना अधिक लाभ होगा. इसके तहत किसानों को योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड मिलेंगे, जिनकी कीमत प्रतिकर की धनराशि से कहीं ज्यादा होगी. इसलिए किसानों के हित में यह जरूरी है कि लैंड पूलिंग नीति का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जाए.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईटी सिटी व वेलनेस सिटी से आच्छादित गांवों में जाकर किसानों के साथ खुली बैठक करके उन्हें लैंड पूलिंग नीति से होने वाले लाभ की जानकारी दें. इस क्रम में गांवों में होर्डिंग व पैम्फलेट आदि माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार कराया जाए. उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के अधिक प्रस्ताव लाने वाले अमीनों व लेखपालों को पुरस्कृत किया जाए.
मंडलायुक्त ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप की समीक्षा की. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेेश कुमार ने बताया कि सभी निजी टाउनशिप में विकसित होने वाली मूलभूत सुविधाओं का राईटर्स के माध्यम से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू करा दी गयी है. उन्होंने बताया कि यह ऑडिट त्रैमासिक होगा, जिसमें होने वाला व्यय सम्बंधित विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा.
मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि एसटीपी के प्रभावी संचालन के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार एसओपी तैयार करा ली जाए, जिससे कि इनलेट और आउटलेट वॉटर की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो सके. इस क्रम में मंडलायुक्त ने IGRS ( Integrated Grievance Redressal System) से सम्बंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की. जिसमें उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण कराकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए.
यह भी पढ़ें : क्या है स्लीप एपनिया ? जिसकी चपेट में हैं कॉमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर, जानिए लक्षण और बचाव