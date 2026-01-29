ETV Bharat / state

IGRS को लेकर अधिकारियों पर नाराज हुए लखनऊ कमिश्नर, कहा- किसानों को बताया जाए लैंड पूलिंग के फायदे

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की आईटी सिटी व वेलनेस सिटी योजना के लिए भूमि जुटाने के लिए किसानों को लैंड पूलिंग नीति के फायदे बताये जाएंगे. इसके लिए किसानों के साथ खुली बैठक आयोजित करने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा.

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने गुरुवार को LDA के पारिजात सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में इस बारे में निर्देश दिये. बैठक में LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

मंडलायुक्त ने आवासीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्राधिकरण को लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले भूमि-स्वामियों को कई गुना अधिक लाभ होगा. इसके तहत किसानों को योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड मिलेंगे, जिनकी कीमत प्रतिकर की धनराशि से कहीं ज्यादा होगी. इसलिए किसानों के हित में यह जरूरी है कि लैंड पूलिंग नीति का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जाए.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईटी सिटी व वेलनेस सिटी से आच्छादित गांवों में जाकर किसानों के साथ खुली बैठक करके उन्हें लैंड पूलिंग नीति से होने वाले लाभ की जानकारी दें. इस क्रम में गांवों में होर्डिंग व पैम्फलेट आदि माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार कराया जाए. उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के अधिक प्रस्ताव लाने वाले अमीनों व लेखपालों को पुरस्कृत किया जाए.