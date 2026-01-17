ETV Bharat / state

कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज; कभी राजघरानों के वारिस करते थे पढ़ाई, अब आम बच्चों को मिल रहा दाखिला

कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज की नींव 11 मार्च 1891 को अवध और आगरा प्रांत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर आक्लैन्ड कैल्विन ने रखी थी. हालांकि पढ़ाई का औपचारिक आरंभ 1892 में हुआ. प्रारंभ में यहां दाखिले की एकमात्र शर्त थी कि छात्र किसी राजघराने या तालुकेदार परिवार से हो. अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित इस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 50 से अधिक नहीं रखी जाती थी.

लखनऊ : गोमती नदी के तट पर करीब 80 एकड़ में फैला ब्रिटिशकालीन कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज सिर्फ़ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि अवध के इतिहास, ब्रिटिश रणनीति और बदलते भारत की सामाजिक यात्रा का जीवंत दस्तावेज है. कभी यहां केवल राजा-महाराजाओं और तालुकेदारों के वारिस पढ़ने के हकदार थे. आज उसी कॉलेज के दरवाजे आम परिवारों के बच्चों के लिए खुले हैं. यह काॅलेज आधुनिक सुविधाएं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मशहूर है. कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के पूर्व छात्रों ने प्रशासन, राजनीति, विज्ञान, कला-साहित्य और खेल के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है.





कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सच्चिदानंद बताते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को अवध क्षेत्र में राजस्व वसूली में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. जनआक्रोश को नियंत्रित करने और तालुकेदारों को शासन के पक्ष में बनाए रखने की रणनीति के तहत उनके बच्चों की शिक्षा के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई. यहां शिक्षा के साथ-साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, तैराकी जैसी विशेष गतिविधियों की सुविधा दी गई. ताकि भावी शासक वर्ग प्रशासन और सैन्य कौशल दोनों में दक्ष बन सकें.

कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के मेधावी. (Photo Credit : ETV Bharat)

ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सहयोग से संचालित हो रहा काॅलेज : डॉ. सच्चिदानंद के मुताबिक समय के साथ कॉलेज ने भी बदलाव की राह पकड़ी. 1933 में राजघराने के पाल्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई. आगे चलकर 1965 में भारत सरकार ने इसे देश के प्रमुख विद्यालयों में शामिल करते हुए मेधावी छात्रों के लिए अधिसूचित कर दिया. बीते दौर में यहां प्राचार्य और उप-प्राचार्य पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त होते थे. आज भी यह विद्यालय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन (BIA) के सहयोग से संचालित होता है.

गीतकार जावेद अख्तर का अनुभव. (Photo Credit : ETV Bharat)





कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में सुविधाएं : वर्तमान में कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज ICSE और यूपी बोर्ड से संबद्ध है और कक्षा 12 तक शिक्षा की व्यवस्था है. हालांकि अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष जोर है और फीस अपेक्षाकृत किफायती है। प्रवेश प्रक्रिया सामान्य है और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाला कोई भी छात्र यहां दाखिला पा सकता है. फिलहाल एडमिशन खुले हुए हैं. डॉ. सचिदानंद के अनुसार आने वाले समय में कॉलेज को कैम्ब्रिज बोर्ड से मान्यता दिलाने की कोशिश जारी है. यदि यह प्रयास सफल रहा तो कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज लखनऊ का दूसरा कैम्ब्रिज से मान्यता प्राप्त संस्थान होगा.

खेलकूद काॅलेज की मजबूत पहचान : खेलकूद के क्षेत्र में भी कॉलेज की पहचान मज़बूत है. घुड़सवारी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्सिंग, तीरंदाज़ी और राइफल शूटिंग जैसे कई खेल और सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं. परिसर के पीछे के मैदान को विकसित किया जा चुका है. क्रिकेट अकादमी शुरू करने की तैयारी भी अंतिम चरण में है. ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के साथ-साथ छात्रों को आधुनिक सुविधाएं देने पर लगातार काम हो रहा है. काॅलेज में उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा, सांची और अजंता नाम से पांच हाउस हैं. इस काॅलेज से देश की कई नामचीन हस्तियां निकली हैं.

