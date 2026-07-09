लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: बिल्डिंग गिरेगी या बचेगी...LDA की प्रवर्तन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया, शुक्रवार को आ सकता है आदेश
अलीगंज अग्निकांड 25 जून को हुआ था. सेक्टर डी में इमारत में आग लगने से 15 युवाओं की मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:36 PM IST
लखनऊ : अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद बिल्डिंग को डिमोलिश करने के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. फैसला शुक्रवार को सुनाया जा सकता है. जिसमें अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने का आदेश दिया जा सकता है. इस मामले में अवैध निर्माणकर्ता अपील कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सोच समझकर लखनऊ विकास प्राधिकरण यह फैसला करने जा रहा है, ताकि आगे की कोर्ट में उसे पराजय का सामना न करना पड़े.
अलीगंज अग्निकांड 25 जून को हुआ था. लोक सेवा आयोग के दफ्तर के पीछे सेक्टर डी में इसी इमारत में आग लगने से 15 युवाओं की मौत हो गई थी. इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन कोर्ट में दो दिन पहले सुनवाई शुरू हुई. जिसमें पहले दिन अवैध निर्माणकर्ता वीरेंद्र शुक्ला के वकीलों ने जवाब देने के लिए समय मांगा.
उनको एक दिन का समय दिया गया. अगले दिन उन्होंने अपनी आपत्ति दाखिल की. आपत्ति में कहा गया था कि जितना निर्माण अवैध है, केवल उतना ही ध्वस्त किया जा सकता है. निर्माण का नक्शा पास है. इसके अलावा नये रेगुलेशन के हिसाब से चौड़ी सड़क पर कमर्शियल निर्माण का नक्शा पास होने के नियम की भी दलील लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई थी.
बावजूद अवैध निर्माणकर्ता के वकील और समय मांग रहे थे, जिसको देने से लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और विहित प्राधिकारी अतुल कुमार ने इनकार कर दिया था. उन्होंने गुरुवार की शाम 4:00 तक का समय दिया था. शाम 4:00 सभी बातों को सुनने के बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित कर लिया है. माना जा रहा है कि शुक्रवार को इस संबंध में फैसला सुना दिया जाएगा.
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