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लखनऊ अग्निकांड में अनूपपुर के युवक की दर्दनाक मौत, पेशे से टीचर थे जैनिल

लखनऊ कोचिंग संस्थान अग्निकांड में अनूपपुर के शिक्षक जैनिल चक्रवर्ती दर्दनाक मौत. 2023 से बतौर शिक्षक लखनऊ में पढ़ा रहे थे.

LUCKNOW COACHING CENTRE FIRE MP YOUTH DIED
लखनऊ अग्निकांड में अनूपपुर के शिक्षक की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 11:43 AM IST

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Updated : June 24, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
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अनूपपुर: लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी. अनूपपुर के भालूमाड़ा गांव निवासी शिक्षक जैनिल चक्रवर्ती की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और युवक की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौलहै.

3 साल से लखनऊ में रह रहे थे अनूपपुर के जैनिल

लखनऊ पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैनिल साल 2023 से लखनऊ में अध्यापन कार्य कर रहे थे. बिल्डिंग में अचानक लगी आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वहां एक कोचिंग सेंटर था जिसमें जैनिल बतौर टीचर कार्यरत थे. आग लगने के समय वह भवन के अंदर मौजूद थे और गंभीर रूप से झुलस गए.

घटना की जानकारी देते पड़ोसी (ETV Bharat)

यूपी से एमपी लाया गया शव

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को जैनिल चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम भालूमाड़ा पहुंचाया. जहां अत्यंत गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान हर किसी की आंखें नम हो गईं. जैनिल चक्रवर्ती की असमय मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है.

ANUPPUR TEACHER JAINIL DEATH
हादसे की जानकारी लगते ही जैनिल चक्रवर्ती के घर पहुंचे लोग (ETV Bharat)

मृतक जैनिल थे मल्टी टैलेंटेड

जैनिल चक्रवर्ती के पड़ोसी मैरी अन्ना ने कहा, "न्यूज चैनल के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी. हमलोग भगवान से यही मना रहे थे कि किसी भी प्रकार से युवक सही सलामत रहे, लेकिन शाम तक पता चला कि जैनिल चक्रवर्ती की मौत हो गई. जैनिल लखनऊ में बतौर शिक्षक काम करते थे. वह अपने घर का बहुत ही होनहार लड़का था. वो मल्टी टैलेंटेड लड़का था. इस घटना से सभी लोग सदमे में है."

लखनऊ पुलिस लाइन के सहायक उप निरीक्षक विध्यांचल सिंह ने कहा, " लखनऊ में भीषण अग्निकांड में मध्य प्रदेश के युवक की मौत हो गई थी, प्रशासन के आदेश से फोर्स के साथ हम लोग डेड बॉडी लेकर पहुंचे हैं. मामले की अभी जांच जारी है."

Last Updated : June 24, 2026 at 12:11 PM IST

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