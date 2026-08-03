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यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, सीएम योगी ने निजामबाद से 5 बार विधायक रहे आलम बदी को दी श्रद्धांजलि

सीएम योगी ने वरिष्ठ सपा विधायक आलम बदी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान विधानसभा के सदस्य आलम बदी के निधन पर मानसून सत्र के पहले दिन शोक जताया. सीएम योगी ने 21 पूर्व सदस्यों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आलम बदी की राजनीतिक सक्रियता हर जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी. उनका निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में अगर हम जनता व क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु मायने नहीं रखती. आलम बदी की सादगी को किया याद: नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य आलम बदी का निधन बीती 23 जुलाई को हो गया था. उनकी उम्र 90 वर्ष से अधिक थी और वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. आलम बदी सदन के वरिष्ठ और सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे. उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था. निजामबाद से 5 बार विधायक रहे आलम बदी के निधन पर शोक. (Photo Credit: ETV Bharat) निजामबाद से 5 बार विधायक रहे आलम बदी: वर्तमान विधानसभा में वे पांचवीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे. वे सबसे पहले 1996 के मध्यावधि चुनाव में चुने गए थे. इसके बाद 2002, 2012, 2017 व 2022 में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद (आजमगढ़) से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे. वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे और वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे.