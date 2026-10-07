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सीएम योगी ने कहा-राज्यसभा चुनाव को समझें विधानसभा चुनाव का परिणाम, समझाया 80-20 का गणित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की निर्विरोध जीत पक्की है. ऐसे में भाजपाई खेमे में उत्साह और उल्लास का माहौल है. इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के राज्यसभा चुनाव परिणाम ने संकेत दे दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है. यह लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है. 80 फीसदी एनडीए में और 20 फीसदी पीडीए में. ऐसे में पीडीए का क्या हाल होने वाला है, ये आपके सामने फिर आने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जीपीओ पर आयोजित सेवा ज्योति यात्रा- विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे.