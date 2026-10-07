सीएम योगी ने कहा-राज्यसभा चुनाव को समझें विधानसभा चुनाव का परिणाम, समझाया 80-20 का गणित
जीपीओ पर आयोजित सेवा ज्योति यात्रा- विकसित भारत संकल्प सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:57 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की निर्विरोध जीत पक्की है. ऐसे में भाजपाई खेमे में उत्साह और उल्लास का माहौल है. इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के राज्यसभा चुनाव परिणाम ने संकेत दे दिया है कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है. यह लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है. 80 फीसदी एनडीए में और 20 फीसदी पीडीए में. ऐसे में पीडीए का क्या हाल होने वाला है, ये आपके सामने फिर आने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जीपीओ पर आयोजित सेवा ज्योति यात्रा- विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे.
बता दें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया है. इसी कड़ी में बुधवार को जीपीओ पर आयोजित सेवा ज्योति यात्रा- विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया. सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 12 वर्ष पहले का भारत बॉटम 5 के रूप में था. दुनिया की खराब अर्थव्यवस्था में भारत गिना जाता था, लेकिन आज भारत अर्थव्यवस्था में टॉप 5 देश में गिना जाता है. आज भारत में ढाई लाख से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं, आज भारत में रोजगार भी है, स्वतः रोजगार भी है. हमारे युवा आज विश्वास से भरे हैं, हमारे युवा की प्रतिभा हमारी ताकत है, उसका विश्वास हमारी सामर्थ्य है.
रेलवे की स्पीड मीटरगेज तक रह गई थी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक समय रेलवे की स्पीड मीटरगेज तक रह गई थी. आज भारत मे रेलवे की ब्रॉडगेज है, डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर भी है. वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में रेलवे आज वर्ल्डक्लास के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहा है. आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है. यह सपना आज साकार हो चुका है. यूपी में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी है.
सीधे खातों में पहुंचता है पैसा : मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय लोग मखौल उड़ाते थे. जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की बात की थी. जनधन अकाउंट खोलने पर लोग हंसते थे, वो उपहास नहीं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बेईमानी पर प्रहार था. आज डीबीटी के माध्यम से सारा पैसा किसानों-युवाओं और श्रमिकों के खातों में सीधा पहुंचता है.
असंभव बना संभव : मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक चिप के लिए हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था. अगर दुनिया ने चिप नहीं दी तो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कार्यवाही बंद हो जाती थी, लेकिन आज भारत में सेमीकंडक्टर के 12 से अधिक बड़े उद्योग या तो क्रियाशील है या भारी निवेश हो रहे हैं. भारत अब दुनिया को चिप निर्यात करने के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है. आज भारत से हजारों करोड़ के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को दुनिया में पहुंचाने का काम हो रहा है.
देश का हर वर्ग आगे बढ़ रहा : इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अविरल सेवा के 25 वर्ष पूरे हुए हैं. इन वर्षों में उन्होंने देश का कायाकल्प किया है. विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश का हर वर्ग आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है.
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