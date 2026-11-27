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लखनऊ: सीएम योगी ने 1,594 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, निशाने पर रहे अखिलेश

सीएम योगी की रोजगार पर अखिलेश को चुनौती ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 1,594 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के माध्यम से आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत इनका चयन किया गया. इनमें 201 लेखा परीक्षक और 1,393 सहायक लेखाकार शामिल हैं.शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

1,594 सफल अभ्यर्थियों को सीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र (Photo Credit; ETV Bharat) सैफई सिंडिकेट पर वार

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तेजी से नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, उसे सैफई सिंडिकेट गिन नहीं पाएगा. उसे तो सिर्फ नोट गिनना आता है. उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर गिनती आती हो तो गिन लो, करीब पौने दस लाख नियुक्ति पत्र हम दे चुके होंगे. लेकिन, आपने नहीं बताया कि 30 लाख नियुक्ति पत्र कहां से देंगे और चार बार सरकार में रहते सपा ने कितने नियुक्ति पत्र बांटे थे? इस बारे में भी बताइए. आपने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया, अपने अतीत के बारे में बताइए, क्योंकि यूपी का हर व्यक्ति उसे जानता है. सीएम ने कहा कि जब आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो फ्यूचर भी अच्छा नहीं हो सकता. उपद्रव नहीं, संभावना का प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की पहचान निष्पक्षता और पारदर्शिता बन चुकी है. इसका प्रमाण यह है कि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अभ्यर्थी से न तो पैसे की मांग की गई, न किसी ने उन्हें धमकाने का प्रयास किया और न ही किसी स्तर पर प्रक्रिया में कोई खामी सामने आई. यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है. आज नियुक्ति पत्र महज सरकारी नौकरी पाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि युवाओं के वर्षों के परिश्रम, संघर्ष और प्रतिभा को मिला सम्मान है. सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अब उपद्रव प्रदेश नहीं, बल्कि संभावनाओं, निवेश और रोजगार का केंद्र बन चुका है. अगले सप्ताह 50 हजार और नियुक्ति पत्र वितरण करेगी सरकार (Photo Credit; ETV Bharat) अगले सप्ताह 50 हजार नियुक्ति मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि केवल नियुक्तियों की संख्या तक सीमित नहीं है. इससे प्रदेश के युवाओं को नई पहचान, आत्मविश्वास और अपने भविष्य के प्रति भरोसा मिला है. नियुक्तियों का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है. अगले सप्ताह करीब 50 हजार और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है, जिनमें लगभग आठ हजार लेखपाल और 42 हजार होमगार्ड शामिल हैं. इसके अलावा, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित करीब दो हजार अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे.