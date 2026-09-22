ETV Bharat / state

सीएम योगी ने 3567 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र; सपा पर कटाक्ष, कहा- आप गिनते जाइए, हम नौकरी देते जाएंगे

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में बांटे गए नियुक्ति पत्र.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ.
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 2:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति-पत्र वितरित किए. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने 3567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की. कहा कि अब हम किसी कीमत पर प्रदेश को सैफई सिंडिकेट नहीं बनने देंगे.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अभ्यर्थी व अन्य.
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अभ्यर्थी व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम 3,567 को नियुक्तिपत्र दे रहे हैं. पिछले एक सप्ताह में 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है. बीते नौ साल में साढ़े नौ लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं. मैंने सैफई सिंडीकेट से ये भी कहा है कि हम दे रहे हैं..उनके वक्तव्य के बाद ये तीसरा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है. मैंने उनको कहा है हम देते जाएंगे, आप गिनते जाइए. हो सकता है गिनती नहीं आएगी तो कभी कभी शिवपाल जी के सानिध्य में बैठ जाएंगे तो गिनती आपको सिखा देंगे.


मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शिक्षक को ये मानकर चलना चाहिए कि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उसके ऊपर है. इसीलिए वह सम्मान का पात्र बनता है. उस सम्मान को बनाए रखना अपने आप को तैयार करना, हर प्रकार की नकारात्मकता से अपने छात्रों को बचाना, ये आपका दायित्व होना चाहिए.

याद करना सोसाइटी को बांटने वाले बहुत सारे लोग होंगे. देश और समाज की क्षति करने वाले लोगों से छात्रों को सावधान कराना, ये शिक्षक का दायित्व होना चाहिए. शिक्षक के अंदर हम इन चीजों को बताएं. बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा उसके इतर भी महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताना. प्रतिदिन होने वाली देश और दुनिया के अंदर घटित घटनाओं की जानकारी से अपडेट करना, ये उसके जनरल नॉलेज के लिए भी उपयोगी होगा. अगर आप अपने यहां शुरू करते हैं कोई समस्या नहीं आएगी.



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी शिक्षक की जॉइनिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. स्पष्ट मैसेज हो जाना चाहिए. अगर कहीं पर किसी प्रबंधक की कोई जिज्ञासा है और उसको शासन में उपलब्ध करवाएं. अगर किसी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या शिक्षक से लेन-देन की मांग की तो उसको जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा. हमें सख्त कार्रवाई करने लिए मजबूर होना पड़ेगा.



सीएम योगी ने कहा कि भारत विश्वगुरु तब था जब भारत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का संचालन करता था. नालंदा, तक्षशिला के विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, तब भारत विश्वगुरु था. यह धरोहर हमारे पास मौजूद है, केवल जानने और पहचानने की आवश्यकता है. सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर गति कैसे होनी चाहिए यह आपसे प्रशिक्षित विद्यार्थी तय करेगा.


सरकार उद्योग लगाने में माहौल और मदद दे सकती है, लेकिन वह उद्योग इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट का आधार बनेगा, यह आपसे प्रशिक्षित किए छात्र ही तय करेंगे. महामना मदन मोहन मालवीय 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं. पूर्व राष्ट्रपति कलाम खुद को शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते थे.


डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे. उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के नाम पर मनाते हैं. कृष्णद्वैपायन व्यास के जन्मदिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं. दोनों प्रकार से गुरु के महत्व और उनके योगदान को स्मरण करते हुए वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित किया जाता है. इसलिए शिक्षक की भूमिका अन्य से भिन्न है. एक प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है, लेकिन अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशांत कुमार को शिक्षक आयोग का अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि वो नकल माफिया की कमर तोड़ सकें. आप जैसे प्रतिभावान छात्रों पर कोई "सैफई सिंडीकेट" फिर से डकैती डालने का दुस्साहस न कर सके. इसलिए उन्हें दायित्व दिया गया. उन्होंने यूपी पुलिस में अच्छा काम किया. अब इन आयोग और बोर्ड की दिशा को भी सुधारना है.

यह भी पढ़ें : यूपी में आ रही है नौकरियों की बहार; हर जिले में होगी नियुक्ति, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता?

यह भी पढ़ें : बेरोजगारों को यूपी में नौकरी देने के बजाय इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देश में भेज रही सरकार,अजय राय ने सरकार पर बोला हमला

TAGGED:

CM YOGI GIVE APPOINTMENT LETTERS
UP APPOINTMENT LETTER
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
JOBS IN UP
APPOINTMENT LETTER DISTRIBUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.