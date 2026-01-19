सर्राफा व्यवसायी की नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल कर क्लासमेट ने हड़पे 25 लाख के गहने, केस दर्ज
लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र की घटना. पुलिस ने आरोपी व उसके पिता के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट और ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 1:31 PM IST
लखनऊ : सैरपुर थाना क्षेत्र निवासी सर्राफा व्यवसायी की नाबालिग के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 25 लाख रुपये के गहने हड़पने का मामला सामने आया है. आरोपी नाबालिग का दोस्त है और शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और ब्लैकमेलिंग की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
सैरपुर इंस्पेक्टर मनोज कोरी ने बताया कि क्षेत्र के रहने वाले एक सर्राफा व्यवसायी के बेटी (14) की दोस्ती एक युवक से थी. पढ़ाई के दौरान आरोपी युवक ने नाबालिग के कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो हासिल कर लिए थे. इसके बाद उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी ने किशोरी से उसके घर में रखे जेवर-गहने हड़प लिए. सर्राफा दंपती को गहने गायब होने की जानकारी घर में शादी समारोह के दौरान हुई. इसके बाद उन्होंने किशोरी से पूछताछ की तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई. किशोरी के पिता का आरोप है कि जालसाजी में आरोपी युवक के पिता का भी हाथ है.
इंस्पेक्टर मनोज कोरी के अनुसार किशोरी के पिता की तहरीर के अनुसार उनके लॉकर से सोने के चार कंगन, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी बाला, तीन झाला, 10 जोड़ी टॉप्स समेत करीब 25 लाख रुपये के जेवर गायब हैं. आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट और जालसाजी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी घर से भागे हुए हैं.