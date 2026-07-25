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लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में वकीलों का तांडव: शादी रोकने आए परिवार पर जानलेवा हमला; बुजुर्ग मां का सिर फोड़ा, 14 पर केस दर्ज

लखनऊ सिविल कोर्ट में बाराबंकी के परिवार पर वकीलों ने हमला कर दिया. 6 नामजद समेत 14 वकीलों पर एफआईआर दर्ज की गई है.

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सिविल कोर्ट में चैंबर विवाद: वकील प्रशांत बाजपेई और रवि कनौजिया समेत 6 नामजद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:12 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 9:18 PM IST

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लखनऊ: वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल कोर्ट परिसर में छोटी बहन को कोर्ट मैरिज से रोकने पहुंचे बाराबंकी के परिवार पर वकीलों ने जानलेवा हमला कर दिया. एडवोकेट प्रशांत बाजपेई के चैंबर में बहस के बाद वकीलों ने युवक, उसके दोस्त व परिजनों को पीटा. आरोपी वकील ने बुजुर्ग मां के सिर पर कुर्सी मार दी, जिससे वह बेहोश हो गईं, जबकि बड़ी बहन से अश्लीलता की गई. पुलिस ने 6 नामजद वकीलों समेत 14 पर हत्या के प्रयास व यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

चैंबर में बहस और उग्र हुआ वकीलों का झुंड: बाराबंकी के नवाबगंज निवासी पीड़ित युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी छोटी बहन शुक्रवार को लखनऊ के एक युवक से कोर्ट मैरिज करने वाली थी. दोपहर करीब 3:00 बजे छोटी बहन के बुलाने पर पीड़ित अपनी बुजुर्ग मां, बड़ी बहन और एक दोस्त के साथ सिविल कोर्ट स्थित एडवोकेट प्रशांत बाजपेई के चैंबर पहुंचे. चैंबर में परिजनों ने जब लड़की को समझा-बुझाकर शादी से मना किया, तो वहां मौजूद वकील भड़क गए. आरोप है कि एडवोकेट प्रशांत बाजपेई ने क्लाइंट को भड़काने का आरोप लगाते हुए बहस शुरू कर दी.

वकीलों ने बुजुर्ग महिला के सिर पर मारी कुर्सी: देखते ही देखते वकीलों का झुंड उग्र हो गया. आरोप है कि प्रशांत बाजपेई, रवि कनौजिया, आकाश कुमार वर्मा, इस्लामुद्दीन, मोहम्मद आसिफ, सौरभ तिवारी व उनके अन्य साथियों ने युवक और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. जब बुजुर्ग मां अपने बेटे को बचाने आगे आईं, तो आरोपी वकील रवि कनौजिया ने बुजुर्ग महिला के सिर पर कुर्सी से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. सिर और आंख के पास गंभीर चोट लगने के कारण बुजुर्ग मां खून से लथपथ होकर मौके पर ही बेहोश हो गईं.

युवती से अश्लीलता और बंधक बनाने का आरोप: इसके बाद दबंगों ने परिजनों को चैंबर में ही बंधक बना लिया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि वकीलों ने युवक की बड़ी बहन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, उसका मुंह दबाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. इस दौरान पीड़ित का दोस्त किसी तरह चंगुल से छूटकर पुराना हाईकोर्ट चौकी पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी वकील परिजनों को बदहवास छोड़कर फरार हो चुके थे.

वजीरगंज थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज: इस अफरातफरी के बीच ही युवती की कोर्ट मैरिज करा दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया घायल बुजुर्ग महिला का तत्काल प्राथमिक उपचार कराया गया है. पीड़ित की तहरीर पर 6 नामजद वकीलों प्रशांत बाजपेई, रवि कनौजिया, आकाश कुमार वर्मा, इस्लामुद्दीन, मोहम्मद आसिफ, सौरभ तिवारी तथा 8 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और अज्ञात वकीलों की पहचान की जा रही है.

मारपीट के बीच कराई गई कोर्ट मैरिज: सिविल कोर्ट परिसर में अक्सर आम जनता और वादकारियों के साथ वकीलों द्वारा की जाने वाली अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट की शिकायतें सामने आती रहती हैं. हालांकि, ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए विशेष सेल का गठन भी किया गया है, इसके बावजूद वकीलों के बेखौफ हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लखनऊ के पुराना हाईकोर्ट वर्तमान में सिविल कोर्ट परिसर में छोटी बहन की मर्जी के खिलाफ हो रही कोर्ट मैरिज को समझाने-बुझाने पहुंचे परिवार को वकीलों के भारी विरोध और बर्बरता का सामना करना पड़ा. पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें- लखनऊ को बड़ी सौगात: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा 400 करोड़ का नया मेडिकल कॉलेज

Last Updated : July 25, 2026 at 9:18 PM IST

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