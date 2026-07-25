ETV Bharat / state

लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर में वकीलों का तांडव: शादी रोकने आए परिवार पर जानलेवा हमला; बुजुर्ग मां का सिर फोड़ा, 14 पर केस दर्ज

लखनऊ: वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल कोर्ट परिसर में छोटी बहन को कोर्ट मैरिज से रोकने पहुंचे बाराबंकी के परिवार पर वकीलों ने जानलेवा हमला कर दिया. एडवोकेट प्रशांत बाजपेई के चैंबर में बहस के बाद वकीलों ने युवक, उसके दोस्त व परिजनों को पीटा. आरोपी वकील ने बुजुर्ग मां के सिर पर कुर्सी मार दी, जिससे वह बेहोश हो गईं, जबकि बड़ी बहन से अश्लीलता की गई. पुलिस ने 6 नामजद वकीलों समेत 14 पर हत्या के प्रयास व यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

चैंबर में बहस और उग्र हुआ वकीलों का झुंड: बाराबंकी के नवाबगंज निवासी पीड़ित युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी छोटी बहन शुक्रवार को लखनऊ के एक युवक से कोर्ट मैरिज करने वाली थी. दोपहर करीब 3:00 बजे छोटी बहन के बुलाने पर पीड़ित अपनी बुजुर्ग मां, बड़ी बहन और एक दोस्त के साथ सिविल कोर्ट स्थित एडवोकेट प्रशांत बाजपेई के चैंबर पहुंचे. चैंबर में परिजनों ने जब लड़की को समझा-बुझाकर शादी से मना किया, तो वहां मौजूद वकील भड़क गए. आरोप है कि एडवोकेट प्रशांत बाजपेई ने क्लाइंट को भड़काने का आरोप लगाते हुए बहस शुरू कर दी.

वकीलों ने बुजुर्ग महिला के सिर पर मारी कुर्सी: देखते ही देखते वकीलों का झुंड उग्र हो गया. आरोप है कि प्रशांत बाजपेई, रवि कनौजिया, आकाश कुमार वर्मा, इस्लामुद्दीन, मोहम्मद आसिफ, सौरभ तिवारी व उनके अन्य साथियों ने युवक और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. जब बुजुर्ग मां अपने बेटे को बचाने आगे आईं, तो आरोपी वकील रवि कनौजिया ने बुजुर्ग महिला के सिर पर कुर्सी से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. सिर और आंख के पास गंभीर चोट लगने के कारण बुजुर्ग मां खून से लथपथ होकर मौके पर ही बेहोश हो गईं.

युवती से अश्लीलता और बंधक बनाने का आरोप: इसके बाद दबंगों ने परिजनों को चैंबर में ही बंधक बना लिया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि वकीलों ने युवक की बड़ी बहन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, उसका मुंह दबाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. इस दौरान पीड़ित का दोस्त किसी तरह चंगुल से छूटकर पुराना हाईकोर्ट चौकी पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी वकील परिजनों को बदहवास छोड़कर फरार हो चुके थे.