लखनऊ सीआईटीएस में 9 नए ट्रेड होंगे शुरू, हर साल तैयार होंगे 1700 युवा

लखनऊ: कौशल विकास के अंर्तगत शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) केंद्र देशभर में 151 चलाए जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित संस्थान टॉप पर है. वर्ष 2015 में महज 3 ट्रेड से आरंभ हुआ था जिसमें अब 20 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है. लखनऊ सीआईटीएस संस्थान अब देश में सर्वाधिक ट्रेड चलाने का रिकार्ड बनाने जा रहा है. भविष्य की जरुरतों के हिसाब से यह संस्थान अगले सत्र से 9 और नए ट्रेड शुरु करने जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तो होंगे ही सोलर पॉवर से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों से भी संबंधित होंगे.





देशभर में 151 सेंटर चल रहे: कौशल विकास और औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने वालों को तैयार करने के लिए देशभर में कुल 151 सीआईटीएस संस्थान कार्यरत है. जिसमें 2 उत्तरप्रदेश में लखनऊ और सुल्तानपुर में हैं. कुल 34 संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जबकि 11 संस्थान निजी क्षेत्र संचालित कर रहे हैं. जबकि 106 संस्थान राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जा रहा है. लखनऊ स्थित संस्थान में अगले सत्र से 9 नए ट्रेड आरंभ होने जा रहा है जिसे लेकर देश में सर्वाधिक 29 ट्रेड चलाने वाला संस्थान लखनऊ का हो जाएगा.





ये नए ट्रेड शुरू होंगे: इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईओटी, रोबोटिक्स डिजिटल मैनुफैक्चरर, केन प्रोग्रामर, कंम्प्यूटर एडेड मैनुफैक्चरिंग, प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन, आर्टिजन यूजिंग एडवांस टूल्स, थ्रीडी प्रिंटिंग, मैकेनिक्स इलेक्ट्रिक विहाइकल, एडवांस सीएमसी, बेसिक डिजायनर एंड वर्चुअल वेरिफायर.





50 सीटें होंगी हर ट्रेड में: नए ट्रेड में प्रत्येक में फिलहाल 50 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा. सभी पाठ्यक्रम एक वर्षीय होंगे. संस्थान में 1250 छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं जबकि नए ट्रेड के बाद इनकी संख्या बढ़कर 1700 हो जाएगी.





अभी इन ट्रेड में हो रहा है प्रशिक्षण: मैकेनिक्स एसी, रेफ्रीजरेटर, फीडर, कंम्प्यूटर साफ्टवेयर, स्वींग तकनीक, कास्मेटिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रनिक, पॉवर डिस्ट्रीव्यूशन, सेक्रेटरी प्रैक्टिस इन हिंदी, ड्रेस डिजायनर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सीएचएन, टर्नर, आफिस मैनेजमेंट, टैक्टर मैकेनिक, पेंटिंग तकनीक, डीजल मैकेनिक, प्लंबर.





देश को मिलेंगे कुशल श्रमिक: शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य आईटीआई और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराना है. जो उद्योग के लिए कुशल श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करेंगे. प्रशिक्षकों को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है.







निदेशक क्या बोले: इस बारे में संस्थान के निदेशक डीबी सिंह का कहना है कि आईटीआई में जिस तरह से नए कोर्स शुरू किए गए हैं वैसा ही छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए यहां भी कोर्स शुरू किए गए हैं. विशेष तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर एनर्जी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए इनमें ट्रेंड लोगों की जरूरत है इसलिए इन दो ट्रेड्स की शुरुआत सुल्तानपुर और लखनऊ में की गई है. ज्यादा से ज्यादा स्किल हैंड तैयार करने का लक्ष्य है.

