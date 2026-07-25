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लखनऊ में ईसाई धर्म परिवर्तन मामला; कन्याकुमारी से फंडिंग, गांवों में रात में होती थीं गुप्त बैठकें

लखनऊ: मोहनलालगंज में सामने आए धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस जांच में कई नए दावे सामने आए हैं. पुलिस का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे संगठित नेटवर्क का हिस्सा है.

जांच में सामने आया है कि गिरोह का सरगना डेनियल हर महीने कन्याकुमारी से दो से तीन लाख रुपए की फंडिंग हासिल करता था. पुलिस का दावा है कि रकम का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रभाव में लेने, घरेलू सामान बांटने और लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने में किया जाता था.

शिकायत के बाद हो रही जांच: एडीसीपी दक्षिण रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि भरसवा गांव निवासी अमित कुमार की शिकायत पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद हुई जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. अब तक पुलिस 15 पीड़ितों के बयान दर्ज कर चुकी है.

बीमारी और पैसों का लालच: पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाता था, जो किसी बीमारी से परेशान होते थे. आर्थिक तंगी झेल रहे होते थे या फिर संतान न होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते थे.

उन्हें इलाज, संतान सुख, आर्थिक मदद और शादी कराने का भरोसा देकर पहले विश्वास में लिया जाता था. इसके बाद धीरे-धीरे उनका माइंडवॉश किया जाता और चर्च से जोड़ने की कोशिश की जाती थी. विरोध करने वालों पर मानसिक दबाव और डर का माहौल भी बनाया जाता था.

रात में गांव पहुंचते और बांटते थे गिफ्ट: पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी रात के समय गांवों में पहुंचते थे. वहां छोटे-छोटे समूहों में बैठकें होती थीं, जिनमें लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था.

पुलिस का दावा है कि कन्याकुमारी से आने वाली फंडिंग से घरेलू सामान और अन्य उपहार खरीदे जाते थे, जिन्हें लोगों में बांटा जाता था. कई मामलों में नकद रुपए देने का भी लालच दिया जाता था.

जांच में एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उसे घुटनों के दर्द के इलाज के बहाने चर्च ले जाया गया, जहां बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. अन्य गवाहों ने भी बीमारी ठीक होने, आर्थिक सहायता और पारिवारिक समस्याओं के समाधान का झांसा दिए जाने की बात कही है.

1998 में तमिलनाडु से लखनऊ आया था डेनियल: पुलिस के अनुसार पूछताछ में मुख्य आरोपी डेनियल ने बताया कि उसका बचपन का नाम बाला सुब्रमण्यम था. उसने शादी के बाद ईसाई धर्म अपनाया और वर्ष 1998 में तमिलनाडु से लखनऊ आया.