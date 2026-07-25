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लखनऊ में ईसाई धर्म परिवर्तन मामला; कन्याकुमारी से फंडिंग, गांवों में रात में होती थीं गुप्त बैठकें

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाता था, जो किसी बीमारी से परेशान होते थे.

लखनऊ में ईसाई धर्म परिवर्तन मामला.
लखनऊ में ईसाई धर्म परिवर्तन मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:48 AM IST

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लखनऊ: मोहनलालगंज में सामने आए धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस जांच में कई नए दावे सामने आए हैं. पुलिस का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे संगठित नेटवर्क का हिस्सा है.

जांच में सामने आया है कि गिरोह का सरगना डेनियल हर महीने कन्याकुमारी से दो से तीन लाख रुपए की फंडिंग हासिल करता था. पुलिस का दावा है कि रकम का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रभाव में लेने, घरेलू सामान बांटने और लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने में किया जाता था.

शिकायत के बाद हो रही जांच: एडीसीपी दक्षिण रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि भरसवा गांव निवासी अमित कुमार की शिकायत पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद हुई जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. अब तक पुलिस 15 पीड़ितों के बयान दर्ज कर चुकी है.

बीमारी और पैसों का लालच: पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाता था, जो किसी बीमारी से परेशान होते थे. आर्थिक तंगी झेल रहे होते थे या फिर संतान न होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते थे.

उन्हें इलाज, संतान सुख, आर्थिक मदद और शादी कराने का भरोसा देकर पहले विश्वास में लिया जाता था. इसके बाद धीरे-धीरे उनका माइंडवॉश किया जाता और चर्च से जोड़ने की कोशिश की जाती थी. विरोध करने वालों पर मानसिक दबाव और डर का माहौल भी बनाया जाता था.

रात में गांव पहुंचते और बांटते थे गिफ्ट: पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी रात के समय गांवों में पहुंचते थे. वहां छोटे-छोटे समूहों में बैठकें होती थीं, जिनमें लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था.

पुलिस का दावा है कि कन्याकुमारी से आने वाली फंडिंग से घरेलू सामान और अन्य उपहार खरीदे जाते थे, जिन्हें लोगों में बांटा जाता था. कई मामलों में नकद रुपए देने का भी लालच दिया जाता था.

जांच में एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उसे घुटनों के दर्द के इलाज के बहाने चर्च ले जाया गया, जहां बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. अन्य गवाहों ने भी बीमारी ठीक होने, आर्थिक सहायता और पारिवारिक समस्याओं के समाधान का झांसा दिए जाने की बात कही है.

1998 में तमिलनाडु से लखनऊ आया था डेनियल: पुलिस के अनुसार पूछताछ में मुख्य आरोपी डेनियल ने बताया कि उसका बचपन का नाम बाला सुब्रमण्यम था. उसने शादी के बाद ईसाई धर्म अपनाया और वर्ष 1998 में तमिलनाडु से लखनऊ आया.

पुलिस का दावा है कि उसने पूछताछ में बताया कि वह एफजीपीसी चर्च, कन्याकुमारी के निर्देश पर धर्म प्रचार के उद्देश्य से लखनऊ आया था. यहां आने के बाद उसने रामादाई खेड़ा इलाके में जमीन खरीदी और वहीं बस गया. इसके बाद उसने एक चर्च बनवाया और आसपास के गांवों में धर्म प्रचार शुरू किया.

60 लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा: पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि भरसवा और आसपास के गांवों में करीब 60 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि इस दावे का सत्यापन किया जा रहा है और जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी.

2017 में शिकायत फिर भी नहीं रुका नेटवर्क: पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2016 में गांव में तनाव की स्थिति बनी थी और लोगों ने कथित तौर पर चर्च में आग लगा दी थी.

इसके बाद डेनियल कुछ समय तक भूमिगत रहा. मामला शांत होने पर उसने दिन के बजाय रात में गांवों में जाना शुरू किया और गुप्त बैठकों के जरिए लोगों से संपर्क बढ़ाया.

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2017 में भी उसके खिलाफ शिकायत हुई थी, लेकिन उस समय कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. जांच में यह भी बात सामने आई है कि मोहनलालगंज क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों को लेकर स्थानीय स्तर पर पहले भी शिकायतें की गई थीं.

क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने की जांच जारी: पड़ताल में सामने आया है कि कुछ लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियन यानी गुप्त रूप से ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि किन लोगों का इस तरह धर्म परिवर्तन कराया गया और इसके पीछे क्या नेटवर्क काम कर रहा था.

7 आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस ने डेनियल, उसकी पत्नी सुमला, भरसवा निवासी चंद्रभान, उसकी पत्नी आरती, सीमा, शीला और अजय रावत को गिरफ्तार किया है.

पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो, धार्मिक पुस्तकें, धर्म परिवर्तन से संबंधित बुकलेट, विवाह विवरण पत्र, बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं. सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

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