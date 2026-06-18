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लखनऊ में फूड हेरिटेज वॉक, व्यंजन विरासत से रूबरू हुए प्रतिभागी, चौक में निकली फूड हेरिटेज वॉक

राजा की ठंडाई से अकबरी गेट तक: कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने चौक क्षेत्र की उन चर्चित और ऐतिहासिक संकरी गलियों का पैदल भ्रमण किया, जहां सदियों पुराने लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजनों की मूल दुकानें आज भी स्थित हैं. उन्होंने इन स्थानीय प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ संचालकों से सीधा संवाद भी स्थापित किया, जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियों से लखनऊ की इस समृद्ध और नायाब पाक परंपराओं को पूरी शिद्दत से संरक्षित रखा है. इस सुखद भ्रमण के दौरान सभी प्रतिभागियों को पारंपरिक अवधी व्यंजनों के विशिष्ट शाही स्वाद और उन रोचक किस्से-कहानियों से रूबरू कराया गया, जो आज भी इस ऐतिहासिक शहर की गैस्ट्रोनॉमिक पहचान को वैश्विक स्तर पर एक नया आकार दे रही हैं. इस फूड हेरिटेज वॉक के दौरान पर्यटकों ने चौक क्षेत्र के कई प्रमुख और सुप्रसिद्ध ठिकानों, जिनमें राजा की ठंडाई, ऐतिहासिक गोल दरवाजा, सेवक राम मिष्ठान भंडार और मशहूर अकबरी गेट का व्यापक भ्रमण किया.

पर्यटन विभाग के इस अभिनव प्रयास ने सस्टेनेबल टूरिज्म (सतत पर्यटन) और स्थानीय खाद्य परंपराओं के दीर्घकालिक संरक्षण का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश दिया है. इस अनूठी फूड हेरिटेज वॉक में लगभग 40 उत्साही प्रतिभागियों ने पूरे चाव से हिस्सा लिया, जिनमें शहर के जाने-माने व्यंजन प्रेमी, देश-विदेश से आए पर्यटक, पुरानी विरासत से गहरा लगाव रखने वाले इतिहासकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मुख्य रूप से शामिल थे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने गुरुवार को 'विश्व सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस' के खास मौके पर नवाबों के शहर लखनऊ के ऐतिहासिक चौक क्षेत्र में एक विशेष 'फूड हेरिटेज वॉक' का आयोजन किया. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के महत्वाकांक्षी 'विजिट माई स्टेट उत्तर प्रदेश' अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों ने लखनऊ के पारंपरिक लजीज व्यंजनों, यहां के खानपान की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को बहुत करीब से जाना और महसूस किया.

मंदिरों और स्वतंत्रता सेनानियों का गौरवशाली इतिहास: इस दौरान पर्यटकों को लखनऊ की समृद्ध स्थापत्य कला और वास्तुकला विरासत के साथ-साथ उसकी विश्वप्रसिद्ध पाक संस्कृति तथा पारंपरिक अवधी व्यंजनों के गौरवशाली इतिहास और उसके महत्व से भी विस्तार से अवगत कराया गया. शाही स्वाद और पारंपरिक व्यंजनों के अलावा इस हेरिटेज वॉक ने सभी प्रतिभागियों को लखनऊ के बहुआयामी और गौरवमयी इतिहास को और गहराई से समझने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया. वॉक के मुख्य टूर गाइड शेषांक के अनुसार, 'इस भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को लखनऊ शहर और चौक क्षेत्र से जुड़े कई ऐसे अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं से भी परिचित कराया गया, जिन्हें इतिहास के पन्नों में कम स्थान मिला है. इसके साथ ही चौक क्षेत्र के भीतर स्थित कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में भी प्रामाणिक जानकारी दी गई, जिनके बारे में मान्यता है कि इनमें से कई मंदिरों का इतिहास करीब 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है.

चौक की गलियों में पर्यटकों ने चखा अवधी स्वाद (Photo Credit: ETV Bharat)

'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में मिली मान्यता: इस अनूठे सफर में शामिल हुए एक प्रतिभागी मोहन जैन ने अपने अनुभव साझा करते हुए उत्साहपूर्वक कहा कि इस फूड हेरिटेज वॉक ने लखनऊ के लजीज व्यंजन, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का एक अद्भुत और अनूठा संगम प्रस्तुत किया है, जो अनुभव उनके लिए जीवनभर यादगार रहेगा. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि 'उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की प्राचीन खाद्य परंपराओं, स्थानीय शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में पिरोकर वैश्विक पर्यटकों के समक्ष आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

यूनेस्को की 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' लखनऊ में फूड हेरिटेज वॉक. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने गर्व से कहा कि लखनऊ को UNESCO द्वारा 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' के रूप में जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है, वह यहाँ की समृद्ध व्यंजन विरासत का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है. उन्होंने आगे कहा कि फूड हेरिटेज वॉक जैसी अनूठी पहलों के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य सतत गैस्ट्रोनॉमी को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देना, स्थानीय व्यंजनों को प्रोत्साहित करना और पारंपरिक खाद्य समुदायों के अमूल्य योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें दुनिया में एक नई पहचान प्रदान करना है.

स्थानीय व्यंजनों और संस्कृति को वैश्विक पहचान देगी फूड हेरिटेज वॉक. (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ बनेगा प्रमुख गैस्ट्रोनॉमिक डेस्टिनेशन: वहीं यूपीएसटीडीसी के चेयरमैन अमृत अभिजात ने बताया कि 'वास्तव में किसी भी पर्यटन स्थल की असली पहचान और वहां की मूल संस्कृति को सबसे आसान और प्रभावी माध्यम से समझने का जरिया वहां के पारंपरिक स्थानीय व्यंजन ही होते हैं. उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताया कि 'विजिट माई स्टेट' अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ऐसे अनूठे पर्यटन अनुभव और रूट तैयार किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध विरासत, स्थानीय समुदायों और सदियों पुरानी परंपराओं से जोड़ते हैं, साथ ही यह अनूठी पहल जिम्मेदार और सतत पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है.

स्थानीय व्यंजनों और संस्कृति को वैश्विक पहचान देगी फूड हेरिटेज वॉक. (Photo Credit: ETV Bharat)

वास्तव में यह 'फूड हेरिटेज वॉक' उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य भर में चलाई जा रही एक व्यापक और दूरगामी रणनीतिक पहल का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस पूरे अभियान का अंतिम और मुख्य उद्देश्य लखनऊ को पूरे विश्व और देश के सबसे प्रमुख और पसंदीदा गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन स्थलों के रूप में मजबूती से स्थापित करना है.

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