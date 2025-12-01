ETV Bharat / state

चाइल्ड पोर्नोग्राफी; सोशल मीडिया पर वीडियो-फोटो अपलोड करने पर केस दर्ज, इतनी हो सकती है सजा

नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) के माध्यम से मिली शिकायत पर साइबर क्राइम सेल ने लखनऊ के युवक पर लिया एक्शन.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में केस दर्ज.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में केस दर्ज. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के खिलाफ साइबर क्राइम सेल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में कृष्णानगर थाने में एक युवक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोपी युवक आलमबाग के न्यू सरदारी खेड़ा का रहने वाला है. यह कार्रवाई डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह के आदेश और साइबर क्राइम सेल की जांच के बाद की गई है.

NCMEC की शिकायत पर हुई जांच : साइबर क्राइम पोर्टल को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) के माध्यम से पोर्नोग्राफी से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत में एक मोबाइल नंबर और मेल आईडी का जिक्र किया गया था. आरोप था कि संबंधित फोन से बाल यौन शोषण सामग्री के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं. साइबर क्राइम सेल की जांच में आलमबाग के न्यू सरदारी खेड़ा निवासी प्रवीण बजाज की भूमिका मिली.

इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोबाइल के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो और फोटो अपलोड करने के मामले में आरोपी प्रवीण बजाज के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पॉक्सो एक्ट में सजा का प्रावधान : यौन गतिविधियों में लिप्त नाबालिगों को दर्शाने वाली सामग्री को देखना, रखना और संग्रहीत करना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है. पॉक्सो एक्ट में 3 साल से 5 साल तक की कैद से लेकर 20 साल या आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है. कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है.

