ETV Bharat / state

लखनऊ: मड़ियांव में 6 साल के मासूम ने खेल-खेल में पिया फिनायल, इलाज के दौरान मौत

मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
छह साल के बच्चे की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के मड़ियांव इलाके में घर में खेल रहे 6 साल के एक मासूम की अनजाने में हुई लापरवाही की वजह से जान चली गई. बसंत नगर निवासी विपिन वाजपेयी के बेटे भास्कर ने खेल-खेल में घर के भीतर रखा हुआ फिनायल पी लिया. कुछ ही देर में बच्चे की हालत अत्यंत बिगड़ गई और उसे अचानक खून की उल्टियां होने लगीं. आनन-फानन में डरे हुए परिजन उसे तुरंत केजीएमयू (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर लेकर भागे, ताकि उसकी जान बचाई जा सके.

ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान तोड़ा दम: अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की विशेष टीम ने मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन देर रात इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया. मड़ियांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. परिजनों के अनुसार, सोमवार को भास्कर घर के भीतर अकेला खेल रहा था, तब यह हादसा हुआ.

मानसिक स्थिति ठीक न होने से नहीं समझा खतरा: पिता विपिन ने बताया कि भास्कर की मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी और उसका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था. इसी वजह से शायद वह मासूमियत में फिनायल की बोतल और उससे होने वाले खतरे को समझ नहीं पाया और उसे पी लिया. जैसे ही बच्चे को खून की उल्टियां शुरू हुईं, घर में कोहराम मच गया और उसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया. अस्पताल प्रशासन की सूचना मिलने पर मड़ियांव पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की जांच: मंगलवार को पोस्टमार्टम की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मासूम का शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है. मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला पूरी तरह से एक दुर्घटना का लग रहा है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा; "स्त्रीधन पर सिर्फ पत्नी का पूर्ण अधिकार, इसे लेने पर नहीं बनता कोई अपराध"

TAGGED:

KGMU TRAUMA CENTER LUCKNOW
CHILD ACCIDENTAL POISONING PHENYLE
MADIAON INSPECTOR SHIVANAND MISHRA
BASANT NAGAR LUCKNOW ACCIDENT
LUCKNOW MADIAON CHILD DEATH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.