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लखनऊ: मड़ियांव में 6 साल के मासूम ने खेल-खेल में पिया फिनायल, इलाज के दौरान मौत

लखनऊ: राजधानी के मड़ियांव इलाके में घर में खेल रहे 6 साल के एक मासूम की अनजाने में हुई लापरवाही की वजह से जान चली गई. बसंत नगर निवासी विपिन वाजपेयी के बेटे भास्कर ने खेल-खेल में घर के भीतर रखा हुआ फिनायल पी लिया. कुछ ही देर में बच्चे की हालत अत्यंत बिगड़ गई और उसे अचानक खून की उल्टियां होने लगीं. आनन-फानन में डरे हुए परिजन उसे तुरंत केजीएमयू (KGMU) के ट्रॉमा सेंटर लेकर भागे, ताकि उसकी जान बचाई जा सके.

ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान तोड़ा दम: अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की विशेष टीम ने मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन देर रात इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया. मड़ियांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. परिजनों के अनुसार, सोमवार को भास्कर घर के भीतर अकेला खेल रहा था, तब यह हादसा हुआ.

मानसिक स्थिति ठीक न होने से नहीं समझा खतरा: पिता विपिन ने बताया कि भास्कर की मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं थी और उसका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था. इसी वजह से शायद वह मासूमियत में फिनायल की बोतल और उससे होने वाले खतरे को समझ नहीं पाया और उसे पी लिया. जैसे ही बच्चे को खून की उल्टियां शुरू हुईं, घर में कोहराम मच गया और उसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया. अस्पताल प्रशासन की सूचना मिलने पर मड़ियांव पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं.