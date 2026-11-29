नवाबों की नगरी की चिकनकारी ने शिमला में बिखेरा हुनर का जादू, हाथ की कढ़ाई सीखने को उत्सुक महिलाएं
शिमला में लगे नाबार्ड मेले में लखनऊ की सदियों पुरानी चिकनकारी देखकर हिमाचल की महिलाएं भी इस हुनर को सीखना चाहती हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:45 PM IST
शिमला: नवाबों की नगरी लखनऊ की सदियों पुरानी चिकनकारी का हुनर अब शिमला की महिलाओं को भी आकर्षित कर रहा है. बारीक धागों और नाजुक टांकों से कपड़ों पर उकेरे जाने वाले फूल-पत्तियों के खूबसूरत डिजाइन ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित नाबार्ड के ग्रामीण भारत महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनीं. यहां चिकनकारी के परिधानों की खरीदारी के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं में इस पारंपरिक कला को सीखने की दिलचस्पी भी देखने को मिली.
शिमला में लखनऊ की चिकनकारी
महोत्सव में लखनऊ रेस इंडिया फाउंडेशन ग्रुप की ओर से लगाए गए स्टॉल पर हाथ से तैयार चिकनकारी के कुर्ते, सूट, दुपट्टे और साड़ियां प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखी गई हैं. स्टॉल पर काम करती महिलाओं को देखकर शिमला की स्थानीय महिलाएं भी इस कला की बारीकियां जानने के लिए उत्सुक नजर आईं. शिमला में बुटीक चलाने वाली युवतियों आशा ठाकुर ने बताया कि चिकनकारी हर उम्र और वर्ग की महिलाओं को पसंद आती है. हाथ से की गई यह बारीक कढ़ाई परिधानों को बेहद खूबसूरत और आकर्षक बनाती है. वहीं, बुटीक चलाने नेहा मेहता ने भी कहा कि वे इस कला को सीखना चाहती हैं, ताकि अपने व्यवसाय में भी चिकनकारी के परिधानों को शामिल कर सकें.
हाथ की कढ़ाई और 600 महिलाओं का हुनर
लखनऊ रेस इंडिया फाउंडेशन ग्रुप की संस्थापक सरिता वर्मा ने बताया कि, संस्था से करीब 600 महिलाएं जुड़ी हैं, जो चिकनकारी के काम से अपनी आजीविका चला रही हैं. महिलाओं को पहले इस कला का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके बाद वे समूहों में मिलकर काम करती हैं. परिधानों की सिलाई से लेकर उन पर बारीक कढ़ाई करने तक की पूरी प्रक्रिया महिला समूह ही संभालते हैं.
₹800 से ₹15,000 कीमत
सरिता वर्मा कहती हैं, "चिकनकारी पूरी तरह हाथ से किया जाने वाला मेहनत और समय मांगने वाला काम है. यही वजह है कि इसकी कीमत भी सामान्य कढ़ाई वाले परिधानों से अधिक होती है. संस्था से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद देश के बड़े कपड़ों के ब्रांडों तक पहुंच रहे हैं. महिलाएं मांग और ऑर्डर के अनुसार भी परिधान तैयार करती हैं. इनकी कीमत 800 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक है."
शिमला में पहली बार नवाबों की कला चिकनकारी
सरिता वर्मा ने बताया कि शिमला में पहली बार उनके समूह ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है. यहां लोगों ने चिकनकारी के परिधानों को खूब पसंद किया. खास बात यह रही कि कुछ स्थानीय महिलाओं ने इस पारंपरिक कला को सीखने की इच्छा भी जताई. इससे उन्हें उम्मीद है कि लखनवी चिकनकारी का हुनर हिमाचल की महिलाओं तक भी पहुंचेगा.
नवाबों के दौर से मिली चिकनकारी को वैश्विक पहचान
लखनवी चिकनकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तकला है. इसकी जड़ें मुगल काल और अवध के नवाबों के दौर से जुड़ी हैं. इस कला में बारीक धागों और अलग-अलग तरह के टांकों की मदद से कपड़ों पर फूल-पत्तियों और जालीदार आकृतियां बनाई जाती हैं. पारंपरिक रूप से सफेद मलमल पर सफेद धागे से होने वाली यह कढ़ाई अब सूती, जॉर्जेट, शिफॉन, रेशम और अन्य कपड़ों पर भी की जाती है. बखिया, टेपची, जाली, घासपत्ती, फंदा और मुर्री इसके प्रमुख टांके हैं. लखनवी चिकनकारी को वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेत (जीआई) का दर्जा मिला, जिसने इसे विशिष्ट क्षेत्रीय हस्तकला के रूप में पहचान दिलाई.
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