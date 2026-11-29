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नवाबों की नगरी की चिकनकारी ने शिमला में बिखेरा हुनर का जादू, हाथ की कढ़ाई सीखने को उत्सुक महिलाएं

शिमला में लखनऊ की चिकनकारी ( ETV Bharat )

शिमला: नवाबों की नगरी लखनऊ की सदियों पुरानी चिकनकारी का हुनर अब शिमला की महिलाओं को भी आकर्षित कर रहा है. बारीक धागों और नाजुक टांकों से कपड़ों पर उकेरे जाने वाले फूल-पत्तियों के खूबसूरत डिजाइन ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित नाबार्ड के ग्रामीण भारत महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनीं. यहां चिकनकारी के परिधानों की खरीदारी के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं में इस पारंपरिक कला को सीखने की दिलचस्पी भी देखने को मिली.

शिमला में लखनऊ की चिकनकारी