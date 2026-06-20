ETV Bharat / state

विश्वस्तरीय विरासत पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की राह पर लखनऊ की छतर मंजिल

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी की ऐतिहासिक छतर मंजिल को विश्वस्तरीय हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने शुक्रवार को छतर मंजिल का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने पर्यटन विकास एवं संरक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और एक्सस्पर्ट के साथ परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की. छतर मंजिल की मूल वास्तुकला, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए अनुकूली पुनः उपयोग (एडेप्टिव रीयूज) के माध्यम से इसे विश्व स्तरीय हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा. यह लखनऊ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा.