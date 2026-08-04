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लखनऊ: चौक से तालकटोरा कर्बला तक निकला चेहल्लुम का जुलूस, 'या हुसैन' की सदाओं से गूंजा पुराना शहर

लखनऊ: लखनऊ के चौक स्थित नाजिम साहब इमामबाड़ा से कर्बला तालकटोरा तक चेहल्लुम का लंबा जुलूस निकाला गया, जिसमें काले लिबास पहने हजारों अकीदतमंद शामिल हुए. जुलूस के दौरान अमेरिकी व इजरायली प्रतीकों का विरोध किया गया. डीसीपी ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. पूरे मार्ग की निगरानी ड्रोन कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा की जा रही है.

अमेरिकी व इजरायली प्रतीकों का विरोध: जुलूस की शुरुआत में अकीदतमंद करीब 25 फीट ऊंचा हजरत अब्बास का अलम-ए-मुबारक लेकर आगे बढ़े. जुलूस में शामिल कई लोगों के हाथों में ईरान के धर्मगुरुओं और प्रमुख हस्तियों की तस्वीरें थीं. जुलूस के दौरान नाजिम साहब इमामबाड़े के मुख्य द्वार के पास अकीदतमंदों ने अमेरिका व इजरायल के झंडों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टरों को जमीन पर बिछाकर पैरों से रौंदते हुए विरोध दर्ज कराया. जुलूस को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा.

ड्रोन और सीसीटीवी से पल-पल की निगरानी: डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने थाना चौक क्षेत्र स्थित नाजिम साहब इमामबाड़े से निकलने वाले जुलूस मार्ग का खुद स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया. डीसीपी वेस्ट ने जुलूस मार्ग, संवेदनशील प्वाइंट्स, पुलिस बल की तैनाती और कानून-व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यधिक सतर्कता, अनुशासन और आपसी समन्वय के साथ मुस्तैद रहने के कड़े निर्देश दिए. जुलूस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों से पल-पल की निगरानी रखी जा रही है.