लखनऊ: चौक से तालकटोरा कर्बला तक निकला चेहल्लुम का जुलूस, 'या हुसैन' की सदाओं से गूंजा पुराना शहर
सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ के चौक स्थित नाजिम साहब इमामबाड़ा से तालकटोरा कर्बला तक चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:30 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के चौक स्थित नाजिम साहब इमामबाड़ा से कर्बला तालकटोरा तक चेहल्लुम का लंबा जुलूस निकाला गया, जिसमें काले लिबास पहने हजारों अकीदतमंद शामिल हुए. जुलूस के दौरान अमेरिकी व इजरायली प्रतीकों का विरोध किया गया. डीसीपी ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. पूरे मार्ग की निगरानी ड्रोन कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा की जा रही है.
अमेरिकी व इजरायली प्रतीकों का विरोध: जुलूस की शुरुआत में अकीदतमंद करीब 25 फीट ऊंचा हजरत अब्बास का अलम-ए-मुबारक लेकर आगे बढ़े. जुलूस में शामिल कई लोगों के हाथों में ईरान के धर्मगुरुओं और प्रमुख हस्तियों की तस्वीरें थीं. जुलूस के दौरान नाजिम साहब इमामबाड़े के मुख्य द्वार के पास अकीदतमंदों ने अमेरिका व इजरायल के झंडों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टरों को जमीन पर बिछाकर पैरों से रौंदते हुए विरोध दर्ज कराया. जुलूस को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा.
ड्रोन और सीसीटीवी से पल-पल की निगरानी: डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने थाना चौक क्षेत्र स्थित नाजिम साहब इमामबाड़े से निकलने वाले जुलूस मार्ग का खुद स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया. डीसीपी वेस्ट ने जुलूस मार्ग, संवेदनशील प्वाइंट्स, पुलिस बल की तैनाती और कानून-व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यधिक सतर्कता, अनुशासन और आपसी समन्वय के साथ मुस्तैद रहने के कड़े निर्देश दिए. जुलूस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों से पल-पल की निगरानी रखी जा रही है.
हजारों अकीदतमंद नंगे पैर हुए शामिल: सादे कपड़ों में एलआईयू की टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. यातायात पुलिस द्वारा सुबह से ही लागू किए गए डायवर्जन के चलते जुलूस मार्ग पर सामान्य गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहा, ताकि जुलूस सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सके. लखनऊ में सोमवार को चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस पुराने शहर के तय रास्तों से होकर निकला. चौक स्थित इमामबाड़ा नाजिम साहब से शुरू होकर तालकटोरा स्थित कर्बला की ओर बढ़ रहे इस लगभग कई किलोमीटर लंबे जुलूस में हजारों अकीदतमंद नंगे पैर और काले कपड़ों में या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए शामिल हुए.
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